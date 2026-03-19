行路迷思｜6旬婦日行萬步膝蓋劇痛 揭行錯方法致肌肉流失 專家提醒3大重點養肌護膝

「日行一萬步」聽起來是個健康指標，但如果將走路當成唯一的運動，甚至為了湊滿步數而硬走，後果可能不堪設想！台灣營養師邱世昕（世昕教練）警告，盲目追求步數不僅容易磨損膝蓋，更會令身體「拆解肌肉」作為燃料，導致肌肉量不增反減。若想真正養肌護膝，一天散步15至20分鐘已經足夠。

