夫婦同患末期肝癌 醫生揭砧板暗藏惡菌惹禍 4種質地砧板清潔法勿依賴洗潔精

在日常生活中，食物發霉時我們通常會將其丟棄，但若砧板發霉又該如何處理呢？許多家庭對於砧板的清潔並不重視，通常只是用水沖洗，或用熱水加洗碗清潔劑浸泡後刷洗。然而，砧板的清潔至關重要，因為如果沒有徹底清潔，砧板上可能殘留有害細菌。內地有一對夫婦因長期未徹底清潔砧板，最終雙雙患上末期肝癌。

