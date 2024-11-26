夫婦同患末期肝癌 醫生揭砧板暗藏惡菌惹禍 4種質地砧板清潔法勿依賴洗潔精
夫婦齊患末期肝癌 砧板成「疑兇」
據內地媒體早前報道，一名姓趙58歲男子經常腹痛、食慾不振及嘔吐，甚至在家中暈倒，送院檢查後被確診為末期肝癌。其妻子在得知消息後也不支倒地，經檢查後同樣被診斷為末期肝癌。主診醫生問診後發現，事主夫婦的生活非常節儉，食物發霉後只切除發霉部分繼續食用；砧板則很少徹底清洗，亦經常用同一塊砧板處理生熟食物。
醫生指出，不衛生的生活習慣是致癌原因之一；以家中常用的木砧板為例，木製砧板容易出現刮痕，可能堆積食物殘渣，若缺乏徹底清潔，長期下來會助長霉菌生長，甚至產生黃麴毒素，進而引發癌症。此外，使用同一塊砧板處理生熟食物，也容易導致細菌交叉感染。
清潔不當 砧板細菌多過廁所板
美國亞利桑那大學微生物學教授Chuck Gerba的研究顯示，廚房砧板上的糞便性細菌（如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌）數量，平均是馬桶座的200倍！2016年，英國伯明翰一間餐廳因使用木砧板上菜，疑似未做好衛生清潔，導致14人食物中毒，最終被英國當局罰款5萬英鎊。
4種質地砧板正確清潔方法
1. 木質砧板
切完肉類或海鮮後，應立即用冷水沖洗以去除血水，避免蛋白質凝固在木頭縫隙中。建議每日使用後，灑鹽或用小蘇打粉刷洗，再用熱水消毒，洗完後吊掛晾乾，防止木頭發霉。若需徹底清潔，可將小蘇打粉灑在砧板上，噴上白醋刷洗，最後用清水沖淨並風乾。
2.竹製砧板
經過處理的竹砧板硬度高，不易殘留刀痕。使用後可用海綿沾取洗碗精或小蘇打粉刷洗，然後風乾。若需消毒，可將白醋噴在毛巾或廚房紙巾上，停留10分鐘後用清水沖淨，充分晾乾。
3.強化玻璃砧板
強化玻璃不易產生刀痕，使用後可用海綿沾取洗碗精刷洗，然後風乾。若有明顯髒汙，可用熱水清洗後風乾。
4. 塑膠砧板
使用後可用海綿沾取洗碗精，順著刀痕方向刷洗以清除髒汙。若需徹底消毒，可用漂白水與3倍清水稀釋後，將毛巾或廚房紙巾沾濕，放置在砧板上至少20分鐘，再用大量清水沖淨。
建議準備4塊砧板以免交叉感染
長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈建議，家中最好準備四個砧板，分別用於切熟食、肉類、蔬菜及水果，避免交叉污染。此外，若使用木製砧板，一旦出現刻痕應立即更換，因為刻痕容易藏汙納垢並助長霉菌生長；營養師廖嘉音提醒，砧板清潔是食品安全的重要環節，正確清潔砧板能減少病菌交互感染。建議家中至少備有兩塊砧板，分別處理生、熟食物，以確保飲食安全。