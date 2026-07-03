逾半港人體重超標！久坐、高油高醣飲食容易累積內臟脂肪？2招教你輕鬆「食住瘦+」

都市人生活節奏急促，飲食習慣多為高脂、高油、高甜及高澱粉，加上經常外賣、多聚會，以及長時間久坐辦公，脂肪悄悄在體內堆積，令身體的日常代謝容易失衡。根據人口健康調查¹，超過五成港人體重超標或屬於肥胖，肥胖率仍持續上升，情況實在不容忽視！

