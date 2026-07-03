逾半港人體重超標！久坐、高油高醣飲食容易累積內臟脂肪？2招教你輕鬆「食住瘦+」
想在夏日來臨前維持理想體態，又不想放棄享受美食，究竟可以如何是好？其實只要懂得選擇，要輕鬆「食住瘦+」並非不可能。
第一道防線：餐前截擊熱量 阻隔脂肪、油分、甜分、澱粉
面對美食當前，尤其火鍋、燒肉、自助餐等，不少人都會擔心熱量超標，與其餐後懊惱，不如在餐前做好準備！Naturo Vita「餐前截擊‧金裝版」專為經常外出用膳或喜愛高熱量食物的人士而設，在餐前或隨餐服用，為身體設下第一道防線，化解熱量危機。
升級配方能4重截擊熱量，有助抑制87%膳食脂肪及排走87%油分^^，阻截約30%的澱粉及甜分吸收^^，非常適合經常攝取重油、重澱粉的外食一族。此外，「餐前截擊‧金裝版」能使每次排便體積增加56%^^，有助促進腸道蠕動，排便順暢，同時排走油分，完美阻止脂肪囤積 。
第二重攻擊：S-Fit主動燃燒舊脂 同時減體脂及內脂
除了在餐前阻截熱量吸收，要更有效地達到「食住瘦+」，主動攻擊體內已囤積的脂肪亦是關鍵一環。「極 • 纖秀 S-Fit」採用雙重獨家減脂配方：SlimmBvrn 及 NaturoBvrn，配方蘊含「黃金鐵三角組合」——梔子、楊梅黃酮、蘋果多酚，能有效活化體內的能量代謝，阻止脂肪累積同時，更有助主動攻擊舊有脂肪，促進燃燒。臨床實證，能有效減體脂、減內脂及降BMI#，8星期內可減去26%內臟脂肪，內臟脂肪面積減少達30.68 cm²”。更有真實用家證實，服用「極 • 纖秀 S-Fit」2星期減高達8磅^。
其配方結合中西減脂成分，能針對手臂、大腿、腰圍、臀部及肚腩等8大部位定點燒脂。不論你是在運動或休息，它都能夠無間斷地消耗卡路里+，即使靜態時也能提升基礎代謝率，運動時更能增加燒脂效能，助你健康減重不反彈+，逐步打造易瘦體質。
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👉🏻 臨床實證，8週內可減內臟脂26%，內臟脂肪面積-30.68 cm²”，郁定唔郁都燒脂！
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^^Data on file.
+效果因人而異，建議配合均衡飲食及適量運動。
’早晚服用，需配合均衡飲食及運動。
“以梔子配合運動測試之結果。
#Data on file. 需配合均衡飲食及運動。
¹衞生署2020-22年度人口健康調查報告
^根據於2025年對93名女性試用者（BMI介乎20.0至31.6）進行30天產品使用意見調查，其中有6名試用者於2星期內減重8磅，4星期減重10磅。需配合適當運動及飲食，效果因人而異。
@此推廣期由2026年7月3日起至7月23日，需預先預約方可領此優惠。優惠受條款及細則約束。數量有限，售完即止。如有任何爭議，萬寧保留最終決定權。