肺動脈高壓｜PAH死亡率達50% 行路氣喘屬警號6分鐘動作自我測試

談及血管疾病，大部分人會首先想起高血壓或中風，但其實「肺動脈高壓」（PAH）亦相當致命。據香港罕見疾病聯盟資料，平均每100萬人當中就有至少15至50名肺動脈高壓患者，患者在日常簡單活動時亦會出現氣喘、胸痛等症狀，一旦情況惡化甚至會引發心臟衰竭、危及性命。本港心臟科專科醫生阮嘉駿接受《日日健康》訪問，拆解肺動脈高壓的成因及病徵，協助大家及早預防。

