施明離世｜施明疑肺炎病逝享年74歲 近年多病痛曾1個月開腦3次 吸入性肺炎6大病徵長期病人高危
嘔吐物入肺需插喉 凌晨接來電錯失道別
據李泳漢透露，母親一直有定期進行例行身體檢查，過往狀況並無大礙。惟早前突發意外，施明因嘔吐時異物倒流入肺部引發肺炎，導致體內含氧量劇降，需於醫院插喉協助呼吸。
泳漢原本以為母親情況漸趨穩定並有望出院，豈料上周病情突然惡化。他回憶起母親最後入院經過時不禁哽咽：
「嗰日清晨突然接到醫院電話，話我阿媽唔得、搶救緊，叫我快啲趕去醫院，結果去到佢已經走咗，我連最後一面都見唔到。」
近年屢遇健康危機 曾一個月內三度開腦
回顧資料，施明近年病痛較多，甚至曾在1個月內3度接受開腦手術，及後都能安然渡過。
- 2022年12月（跌倒重創）：當時因處理九龍塘寓所漏水官司，馬不停蹄與律師開會準備結案陳詞。疑因過度繁忙於家中跌倒致頭部著地，需接受緊急開腦手術保命。她一度昏迷並留醫深切治療部，憑藉堅韌意志力，接受長達一年治療後始能回家休養。
- 2024年底（細菌入血）：因尿道感染導致細菌入血及器官衰竭，曾於一個月內三度接受開腦手術。當時再次奇蹟康復，令家人以為已大步檻過。
混血外貌配武打身手 曾任史泰龍保鑣
施明離世令演藝圈痛失一名具備傳奇色彩之資深藝人；憑藉混血兒標緻面孔，於七十年代成功打入娛樂圈，畢業於麗的映聲第五期藝員訓練班，同屆同學星光熠熠，包括劉松仁、李影及電影製作人麥當雄等。此外，施明外型雖較女性化，但其實精通馬術及柔道，當年更曾擔任國際動作巨星史泰龍之貼身保鑣。
顱腦創傷增吸入性肺炎風險
施明曾因跌倒傷腦而要接受緊急開顱手術，治療長達1年才得以返家。有神經學研究就表明，顱腦創傷會顯著削弱患者的吞嚥能力，令吸入性肺炎風險大幅增加。據香港耳鼻喉頭頸外科中心資料，吸入性肺炎不是由疾病引致，而是誤吸導致。患者多因吞嚥功能出現障礙，導致進食時，食物未能完全被進入食道，有少量食物或口水誤吸入氣管，由於身體的反射反應變差而未能將誤入的東西咳出，殘留在肺部的食物連同細菌就會誘發肺部發炎。倘若，誤吸的情況持續，肺部就會反覆發炎，此時患者的身體一般都很差而需要住院，如果患者是長期病患者，會誘發其他併發症而難以醫治及康復。
吸入性肺炎與一般肺炎有什麼不同？
吸入性肺炎症狀比較慢才會顯現出現。這是因為開始時，通常只會有一點點的食物或分泌物流進肺部。由於只有少量異物進入肺部，所以肺部只會輕微發炎，症狀不會明顯甚至幾乎沒有其他症狀。這就是為什麼有些人得了肺炎自己或身邊的人也不察覺。
只要患者的吞嚥問題得不到改善，誤入的情況會不斷發生，肺部發炎的狀況也會一直持續。當肺炎反覆發生，患者的抵抗力和體力都會逐漸下降，吸入性肺炎症狀也會明顯。
吸入性肺炎的症狀有哪些？
- 進食或飲水後常常嗆到，咳嗽。
- 咳出呈黃綠色有異味的濃痰。
- 呼吸急促及困難，感覺胸痛。
- 發高燒、發冷、嗜睡。
- 食慾不振、噁心、嘔吐。
- 神智不清、休克
誰容易患上吸入性肺炎？
年長者因吞嚥功能逐漸衰退、中風等腦神經疾病、喉癌患者、食道病變或食道癌患者、處於昏迷的病人，他們都可能出現吞嚥反射性失調，造成異物嗆入或吸入氣管。另外，插鼻胃管的病人，也有機會發生吸入性肺炎，同樣不能掉以輕心。
吸入性肺炎的檢查及治療有哪些？
懷疑病人患有吸入性肺炎，醫生會先安排檢查，包括肺X光造影、肺部電腦掃描、驗痰或氣管內視鏡等。一旦確診屬吸入性肺炎，就要立即使用抗生素治療。如果檢查發現病人的氣管及支氣管內有異物，應考慮用內視鏡取出。至於嚴重的吸入性肺炎病人，或需要插喉協助呼吸。