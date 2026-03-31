施明離世｜施明疑肺炎病逝享年74歲 近年多病痛曾1個月開腦3次 吸入性肺炎6大病徵長期病人高危

資深藝人施明近年屢次克服重病與腦部手術，展現出極強求生意志，惟最終仍不敵突發病情急轉。據悉，她於本月21日不幸因肺炎病逝，享年74歲。其長子李泳漢向傳媒證實死訊，並透露前夫李家鼎（鼎爺）接獲噩耗後極度傷心，暫未能接受前妻離世事實。

