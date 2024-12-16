經常胃痛靠飲熱水紓緩 20歲女半年後患胃癌 醫生拆解原因1種飲法高危

飲水看似無害，但如果用錯方法一樣可以引致嚴重後果。一名20多歲內地女子長期受胃痛困擾卻未有及時就醫，而是選擇以喝熱水來緩解不適。未料事主病情一直惡化，事隔半年後甚至確診胃癌。醫生提醒飲熱水或可舒緩腸胃不適，但對治療疾病並無幫助，提醒大家注意。

