經常胃痛靠飲熱水紓緩 20歲女半年後患胃癌 醫生拆解原因1種飲法高危
常飲熱水紓緩胃痛 20多歲女半年後患胃癌
綜合內地媒體報道，內地20多歲賈姓女子因長期胃痛而在網上尋找緩解方法，發現有人建議「多喝熱水」可以舒緩胃痛，於是她便採用這個方法。然而，半年後她開始出現上腹疼痛和胃酸倒流等症狀，最終在醫院進行胃鏡檢查後，確診為胃癌，並接受了兩次手術。
長期飲熱水可致多種癌症
深圳市羅湖醫院集團副主任醫生趙毅指出，許多人在胃痛或經痛時會選擇喝熱水來減輕痛楚，但事實上，喝熱水並不能有效緩解胃痛，一旦水溫過高甚至容易造成口腔潰瘍或下咽部潰瘍，引起患者反覆疼痛和燒灼感，甚至造成咽喉感染。如果長期喝溫度過高的水和食物，有機會患上下咽癌、口咽癌、食道癌。趙醫生又指，胃痛時飲熱水的確有暖胃作用、暫時緩解疼痛，但就提醒水溫不能太高，建議應飲溫水為佳。
胃癌4大成因
世界衛生組織國際癌症研究中心（IARC）已將「超過65°C的熱飲」列為2A類致癌物。趙毅表示，雖然喝熱水不會直接引發胃癌，但以下四大因素與胃癌的形成有密切關聯。
1.環境因素
胃癌的發生與生活習慣息息相關。長期熬夜、吃宵夜、吸煙飲酒及壓力過大等環境因素，均可能間接引發胃癌。
2.飲食習慣
飲食習慣與胃癌的發生率密切相關。長期食用高鹽、醃製和燻製食物會增加胃癌風險。為降低風險，建議每天至少攝取五份不同的新鮮蔬果，如十字花科蔬菜、含胡蘿蔔素及維他命C的食物，這些食物有助於減少亞硝酸鹽的形成，並促進廢物排出。此外，應減少高鹽、醃製及加工燻烤食物的攝取，並以天然香草或香料取代高鹽調味料，避免高溫烹調。
3.家族遺傳病史
研究顯示，若家族中有血親罹患胃癌，個人患胃癌的風險比一般人高出2至3倍。這可能與相似的生活環境和飲食習慣有關，其中包括幽門桿菌的感染。在共同生活的情況下，若一方感染幽門桿菌，伴侶的感染機率達七成，子女則有四成。
4.感染幽門螺旋桿菌
研究指出，幽門螺旋桿菌感染可能增加胃癌風險。長期感染該菌會導致慢性萎縮性胃炎及免疫系統的發炎反應。世界衛生組織已將幽門桿菌列為第一類致癌物。
半數港人染幽門螺旋菌 可引發多種胃病包括胃癌
幽門螺旋菌感染可演變成胃癌。據香港中文大學醫學院於2017年的研究顯示，全球約有44億人感染幽門螺旋菌；而在香港，每兩人之中便有一人受感染，比例高達50%。幽門螺旋菌是一種常見細菌，能在胃部生存並引發多種胃部疾病，包括慢性胃炎、胃潰瘍等。
幽門螺旋菌症狀｜胃病徵兆一覽
幽門螺旋菌的感染症狀可能輕微且不易察覺，但以下症狀需引起警覺：
- 胃脹、腹脹
- 胃痛或燒灼感
- 噁心、嘔吐
- 食慾不振、體重減輕
- 打嗝頻繁
進一步病變症狀：若未及時治療，可能會發展為慢性胃炎、胃潰瘍，甚至胃癌：
- 慢性胃炎：上腹脹痛、噯氣或噁心。
- 胃潰瘍：胃部悶脹、黑色大便、餓時或進食後疼痛加劇。
- 胃癌：早期症狀不明顯，但可能出現貧血、嘔血、體重劇減等情況。
預防幽門螺旋菌感染｜良好衛生習慣是關鍵
以下是降低感染幽門螺旋菌風險的有效措施：
- 餐前餐後及如廁後徹底洗手。
- 避免與他人共用餐具，提倡使用公筷
- 清潔和消毒環境，尤其是處理嘔吐物或糞便時應戴手套。
- 確保食物煮熟，避免飲用受污染的水源。