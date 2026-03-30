脂肪肝｜醫生教飲3類飲品 1個月肝功能回復正常 擊退脂肪肝牛奶豆漿不合適？
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都市人飲食習慣改變，令脂肪肝患者數目逐年攀升，發病年齡更呈現年輕化趨勢，隨時成為潛在致癌元兇。台灣食安專家韋恩引述日本肝臟外科名醫尾形哲之臨床觀察指出，患者其實毋須採用極端療法，只需徹底戒除日常含糖飲品，肝功能便有望於短短一個月內回復正常水平。
嚴選三類無糖解渴飲品 停甜飲1個月見效
韋恩於其Facebook專頁發文分享，尾形哲醫生在門診診症時發現，許多脂肪肝患者只需暫停所有甜味飲品，並嚴格替換成以下三類無糖選擇，一個月後肝功能指數便能重返正常值：
- 水：如白開水及氣泡水
- 無糖茶類：包括綠茶、烏龍茶及紅茶
- 黑咖啡
豆漿牛奶藏熱量陷阱 零卡汽水恐激發食慾
雖然上述飲品看似單調，但部分坊間標榜健康之飲品絕對不宜當水飲用。韋恩提醒大眾需留意以下三大「偽健康」飲品陷阱：
- 牛奶：雖然營養豐富，但含有乳糖，熱量絕對不低。
- 豆漿：含有微量糖分及熱量，若每天當作清水飲用，體重同樣會飆升並影響肝臟機能；當中添加糖分之豆漿更屬一大地雷。
- 零卡可樂：這類汽水會產生反效果。韋恩解釋，零卡可樂雖然沒有熱量，但往往會刺激食慾，對減重及改善肝臟全無幫助，他指出關鍵在於「感覺到甜」。
點列三大飲食法則 減飯加菜倍增護肝成效
戒除甜飲後，韋恩建議患者可進一步落實以下三項飲食微調，以減輕肝臟負擔：
- 蔬菜分量加倍：因主食減少，必須增加蔬菜攝取量作填補。每日應進食350克以上（約5至6碟分量）。不局限於沙律，進食蔬菜湯、味噌湯或炒青菜皆可。此舉能增加膳食纖維、改善便秘，從而減輕肝臟負荷。
- 顛倒主角配角：徹底改變「以菜下飯」之傳統觀念，日後進餐應以配菜為核心主角，白飯僅作配角點綴。
- 主食分量減半：大幅減少麵包、麵條及白飯攝取，每餐飯量建議控制於100克以內。惟醣質始終屬人體必需能量來源，故不應完全戒絕，減至適量即可。