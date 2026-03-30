脂肪肝｜醫生教飲3類飲品 1個月肝功能回復正常 擊退脂肪肝牛奶豆漿不合適？

都市人飲食習慣改變，令脂肪肝患者數目逐年攀升，發病年齡更呈現年輕化趨勢，隨時成為潛在致癌元兇。台灣食安專家韋恩引述日本肝臟外科名醫尾形哲之臨床觀察指出，患者其實毋須採用極端療法，只需徹底戒除日常含糖飲品，肝功能便有望於短短一個月內回復正常水平。

