脂肪肝｜醫生1種食物代替白飯 激減20Kg逆轉脂肪肝 推薦3大方法活血護肝

肝臟又被稱為「沉默器官」，其功能即使出現問題或損傷都難以察覺，透過日常生活護理肝臟就顯得尤其重要。日本傳媒《介護Post Seven》曾邀請多位專家講解改善肝功能3大方法，幫助大家締造不易疲勞、血液循環更佳甚至易瘦身體。

