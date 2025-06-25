脂肪肝｜醫生1種食物代替白飯 激減20Kg逆轉脂肪肝 推薦3大方法活血護肝
專家教3大方式改善肝功能
1.改善飲食
川西醫生指出，一般而言男性每日飲酒不應超過2杯，純酒精不超過20公克，女性則建議每日飲酒不應超過2次。他指酒精、脂肪及糖分都會加重肝臟負擔，建議盡量多攝取肉類、魚類、大豆、乳製品和蛋類等優質蛋白質，而要少攝取碳水化合物、甜食及油炸食品。
川西醫生指自己其實曾患脂肪肝，自從將每餐主食由米飯改成2隻雞蛋之後，肝功能指標有明顯改善，甚至在2年內減重20公斤，期間除了飲食之外並無其他習慣改變。川西醫生推薦雞蛋的主因是它含有均衡的優質蛋白及維他命，相對而言，蛋白飲料及營養補充劑多含有添加劑，肝臟需要「解毒」，故認為直接食雞蛋要比服用營養補充劑更健康。
2.飲酒過後短暫禁食
高林教授指，「一日三餐」其實是現代人習慣，以往人們一天可以只食2餐；有研究就發現，12至16小時的禁食有助內臟休息、改善功能，同時現代人多食碳水化合物而少缺乏蛋白質，亦是導致肝臟過度運作以分解脂肪，令肝臟無法有效休息的原因之一。
3.每星期浸浴1次
高林教授指肝臟實為「高溫器官」；相對於溫度約為攝氏40度的心臟，肝臟溫度其實落在41度左右，因此保持身體溫暖亦有助肝臟運作，其中一個方法就是浸浴。
高林教授建議，每次浸浴可在38至40度的溫水中浸泡約5分鐘、出浴休息5分鐘並重複步驟3次，如此溫水熱力及出汗效果有助促進血液循環。如果不方便浸浴，高林教授亦建議多飲暖水或其他保暖食物，甚至在天氣相對寒冷時使用暖水袋，保持身體溫暖。
脂肪肝5大常見徵兆
脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」，其以後者較常見，而脂肪肝症狀並不明顯，較難被發現，但仍可留意以下5種症狀作初步判斷：
- 食慾不振
- 噁心
- 嘔吐
- 右上腹不適
- 疲勞
4類高危飲食易引發脂肪肝
醫生提醒，過量攝取某些高熱量及高升糖指數食物，會導致脂肪肝風險大增，並引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌，這些不良飲食習慣還可能與心臟病、糖尿病及高膽固醇等慢性疾病有關，甚至可能與大腸瘜肉及大腸癌的風險相關。
- 精製澱粉類：如白米、白麵包和白麵條等，這些食物的升糖指數較高，會迅速提升血糖水平，進而刺激胰島素的分泌，長期下來容易導致脂肪堆積。
- 高糖食物：如糖果、甜點及含糖飲料等，這類食品不僅熱量高，還會導致血糖急劇波動，增加胰島素負擔，進一步影響肝臟健康。
- 高脂肪食品：尤其是反式脂肪及飽和脂肪含量高的食物，如炸食及某些加工肉類，這些食物會增加肝臟的負擔，並可能促進脂肪肝的形成。
- 高鹽食物：如加工食品、罐頭食品及快餐等，這類食物不僅會影響整體健康，還可能導致水腫及血壓升高，間接影響肝臟功能。
脂肪肝如何治療？
外科專科醫生吳國際曾指出，一般脂肪肝是不需任何藥物去醫，因為脂肪積聚一定有它特定的原因，所以如果有脂肪肝，通常會勸病人改善生活習性，最重要是不要喝酒及吸煙、身體熱量的攝取要適量，飲食亦要注意「三低一高」，低脂、低糖、低鹽、高纖維。