保健品｜日日食綜合保健品 男子慘患3期腎衰竭 專家點名4類保健品亂食恐中毒
不少港人都有每天進食保健食品的習慣，希望能強身健體。然而，對於腎功能不佳的患者來說，若不遵從醫囑而盲目「進補」，隨時會弄巧反拙！台灣營養師曾建銘近日分享了一宗驚心動魄的真實病例：一名罹患腎臟病的男子，平日經常忘記服用醫生處方的藥物，卻堅持每天必食綜合維他命、魚油等保健品。結果一驗血，驚覺已惡化至「慢性腎衰竭第3期」。
誤當保健品屬仙丹 男子慘變腎衰竭3期
台灣曾建銘營養師在其 Facebook 專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，該名男患者就診時，其腎功能指數已急劇惡化至39（即慢性腎衰竭第3期）。最令人無奈的是，男患者竟坦言：「有時會忘記吃醫生開的藥，但每天必吃自己買的維他命B雜、魚油、薑黃素跟綜合維他命」。
曾建銘感嘆，這種情況正是許多腎病患者最常犯的致命錯誤——「把保健品當仙丹」。他以汽車作比喻，指出對於第3期腎病患者而言，其腎臟就猶如一部「過熱且運轉吃力」的馬達；此時在飲食與營養補充上必須格外小心，絕對不能單憑個人感覺亂食一通。
拆解4大熱門保健品存傷腎風險
為了打破大眾對「保健品必定有益無害」的迷思，曾營養師針對該男病患服用的4款熱門保健品，逐一分析其對受損腎臟帶來的沉重負擔與隱藏風險：
|保健品種類
|對腎病患者的潛在風險
|薑黃素
|雖然具備抗發炎功效，但市售的薑黃粉或萃取物往往含有較高的鉀質（鉀離子）。此外，高劑量的薑黃素極可能影響部分血壓藥或抗凝血藥（薄血藥）的正常代謝。食用前必須先諮詢主診醫生或營養師。
|維他命B雜
|B雜屬於水溶性維他命，理論上相對安全。但若攝取超過身體實際所需，依然會強迫已經極度疲勞的腎臟「OT加班」，以排泄出多餘的維他命，加重其負荷。
|魚油
|高純度魚油雖能保護心血管，但選購時必須留意成分是否單純。若誤買添加了不必要營養素（如額外的高劑量脂溶性維他命）的「複合型魚油」，將大幅增加腎臟的代謝負擔。
|綜合維他命
|這是腎友最常誤踩的超級地雷！市售產品通常含有脂溶性維他命（如維他命A），以及鉀、磷等礦物質。受損的腎臟難以完全代謝這些營養素，極易導致它們在體內積聚甚至造成中毒。腎友若需補充，必須選擇「腎臟病專用配方」。
醫生處方才是護腎良方
曾建銘營養師提醒，要真正保護並延緩腎臟功能惡化，醫生開立用來控制血壓、血糖或蛋白尿的「處方藥物」，才是最關鍵的核心武器。保健食品顧名思義只能作「保健」之用，絕對無法取代正規的醫療方案。腎友在服用任何營養補充品前，務必先與醫療團隊商討，以免花錢買難受。