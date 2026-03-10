保健品｜日日食綜合保健品 男子慘患3期腎衰竭 專家點名4類保健品亂食恐中毒

不少港人都有每天進食保健食品的習慣，希望能強身健體。然而，對於腎功能不佳的患者來說，若不遵從醫囑而盲目「進補」，隨時會弄巧反拙！台灣營養師曾建銘近日分享了一宗驚心動魄的真實病例：一名罹患腎臟病的男子，平日經常忘記服用醫生處方的藥物，卻堅持每天必食綜合維他命、魚油等保健品。結果一驗血，驚覺已惡化至「慢性腎衰竭第3期」。

