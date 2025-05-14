腎病｜35歲女尿頻少飲水 腎功能退化如60歲 醫生推薦1款食物3個月成功逆轉

人體必須適當吸收水份，過多或過少都不適宜。一名35歲女子就因為小解次數太頻密而減少飲食，導致腎臟功能急速退化，並同時被診斷患有「膀胱過度活躍症」。所幸事主最終在醫生建議下多食用1種食物攝取營養，持續3個月總算令腎功能回復正常。

