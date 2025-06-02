腎結石｜曹永廉生腎石屙血痛到打嗎啡 醫生拆解1類人腎石高危 常食菠菜／多飲咖啡易中招？

60歲的曹永廉日前在TVB節目《醫度講》分享患腎石經歷。他透露自己早在20多歲時已首度患上腎石，懷疑是因為經常忍尿所致，稱情況最惡劣時需要打嗎啡止痛。有泌尿外科醫生在節目中指出，經常忍尿尿與腎結石並無直接關係，同時有專家意見認為多飲水有助防止腎結石發生。

