腎結石｜曹永廉生腎石屙血痛到打嗎啡 醫生拆解1類人腎石高危 常食菠菜／多飲咖啡易中招？
常忍尿少飲水 曹永廉20多歲已患腎石
曹永廉於節目中指，自己20多歲時在超市夜班工作，因為性格急躁而常常忍尿不上廁所，稱「每次一忍就兩三個鐘，大約持續一年左右，隔咗幾個月就開始痛」。最終曹永廉因劇痛入院6天，醫生建議他多喝水以排出結石，雖然無需開刀，但他坦言過程極為痛苦：
「嗰種痛法係要打嗎啡針止痛，幾個鐘打一次。」
至幾年前，曹永廉再次面對腎結石問題，今次結石移至尿道變成尿道石。他指自己其實有多飲水，但就可能出汗較多導致水份不足，
「（尿道結石）痛法又不同。想去洗手間有時去唔到，小便直頭係屙血出嚟，睇醫生先知有腎石。」
曹永廉靠食止痛藥，直到完成工作先才入院，幸而今次同樣無須做手術，靠大量飲水總算成功排出結石。
常忍尿增風險？ 醫生拆解腎結石成因
泌尿外科醫生王明皓在節目解釋指，忍尿與腎結石並無直接關聯；如因工作體力勞動、排汗增加又忘記飲水，令身體長期處於乾燥狀態，就會增加生腎石機會。王醫生補充指尿液一直儲存在膀胱內反而不會令腎有結石，但水分攝取不足就會增加風險。此外，高鹽飲食會使尿液濃縮，進而形成結晶體。
王醫生進一步解釋，指腎結石初期可以毫無症狀，但當結石進入狹窄的輸尿管就會引發劇痛；結石進入輸尿管可能導致急性腎絞痛，嚴重時會引致腎水腫、發燒、敗血症、影響腎功能，甚至需要洗腎，萬一藥物與手術均無效甚至可以致命。
奶茶咖啡飲過量增腎石風險 30歲男士風險高
據香港泌尿外科學會資料，泌尿外科專科醫生何國樑指出，腎石在本港十分普遍，最常見於30歲至40歲的男士，男女發病比例約3：1。腎石在早期可能全無症狀，部份患者僅在進行X光或超聲波檢查時無意中發現；另一部份患者則直至腎絞痛時才得知。水份攝取不足，經常進食過鹹和肥膩的食物，或飲用過量的茶、奶茶、咖啡等等都是腎石的風險因素。此外，家族遺傳和本身患有痛風症和先天性腎臟結構異常等都會增加患上腎石的風險。
早期腎石不會引起明顯症狀，隨着結石越來越大（約5至6毫米），便可能引起腰部或下腹單側疼痛，結石也有機會引起發炎和血尿。當結石一旦堵塞輸尿管，便會形成急性腎絞痛，必須馬上處理。腎絞痛，痛起來要命，與分娩的陣痛不相伯仲。因此，為了避免發生急性腎絞痛，即使細小(約五毫米)的腎石也建議在可行的情況下處理掉。
日飲2公升以上清水預防腎石
要預防腎石，何醫生建議每天飲用2公升以上清水。如果工作時常汗流浹背，緊記補充水份。食物方面宜盡量清淡，避免肥膩的食物。如果本身患有痛風，更應嚴格控制高嘌呤食物的攝取。此外，何醫生又為大家拆解多項有關腎石的常見迷思，供各位參考：
拆解4大迷思 食菠菜易生腎石？
1.食菠菜和豆腐會生腎石？
不是。只要不是長期攝取過量，進食菠菜和豆腐並不會導致生腎石。
2.服用鈣片和飲高鈣奶會生腎石？
不是。只要跟從處方的份量服用鈣片，並不會引起腎石；而每天飲用約250毫升一盒的高鈣奶是絕對安全的。最重要的是凡事適可而止。
3.女士們的尿道炎反覆發作，生腎石的機會較高？
不是。尿道炎並不會引起腎石。相反，如果已經患有腎石，便有機會令尿道炎反覆發作。
4.生腎石會增加患上腎癌的機會？
一般而言，腎石不會使腎癌的風險上升，但也有極罕有情況，如腎臟大顆的演變成癌症。