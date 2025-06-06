腎結石｜35歲打工仔腰部劇痛 日飲2公升水仍患腎石 醫生揭飲錯方法致尿液濃縮
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身體充分吸收水份有助預防多種疾病，當中亦與腎石有關，但其實如果飲水方法不當，仍然有可能導致腎結石。一名35歲男子自問每日飲水不少於2公升，卻仍然遇上腎結石。有醫生就指出大部分腎結石病人的飲水量其實不算少，但就由於不當飲水方法令腎臟迅速將多餘水份排出，導致腎結石問題發生。
日飲2公升水 35歲打工仔仍患腎結石
台灣泌尿外科醫生曲元正於其社交平台專頁分享，指一名35歲打工仔因腰部劇痛而求醫，檢查後發現有0.5公分的腎結石。患者為何自己每天飲用超過2公升清水，卻仍然會患上腎結石。曲元正解釋指，認為只要多飲水就不會有腎結石的觀念並不完全正確。
曲醫生引述臨床研究顯示，超過70%的腎結石患者每日飲水量並不算少，問題在於飲水方式不當；如果一次性大量飲水，腎臟會迅速排出多餘水分，尿液短暫稀釋後又回到濃縮狀態，無法有效預防結石。故此水分攝取的頻率與均衡程度其實遠比總量來得重要。
要讓飲水真正保護腎臟、預防結石，曲醫生提出以下4大重點供大家參考：
預防腎結石4大建議
1.少量多次
應以「少量多次補充，小口慢喝」為原則；水分應均勻分配，每30至60分鐘飲200至300cc，有助讓腎臟持續代謝，尿液不會過度濃縮。
2.別等口渴先飲水
不要等口渴先喝水，亦不要一次飲大量；感到口渴時，其實身體已經缺水2至3小時。人體在20分鐘內最多只能吸收200cc水分，如果一次猛飲500甚至1000cc，腎臟無法有效處理，多餘的水會被迅速代謝掉，無法進入細胞，也無法真正稀釋尿液。
3.注意排尿頻率
成人每天排尿4至7次，平均每2至3小時一次代表腎臟過濾功能正常；如一天排尿少於4次，則代表水分不足、尿液濃縮，增加腎結石風險。
4.勿以咖啡或茶代水
手搖飲品、咖啡或茶等飲品不算補充水分，因其中的咖啡因與糖分會影響鈣吸收，增加尿液中的鈣質濃度，間接提高腎結石風險；每飲一杯含咖啡因或高糖的飲品應再額外補充300cc清水，幫助腎臟代謝。