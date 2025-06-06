腎結石｜35歲打工仔腰部劇痛 日飲2公升水仍患腎石 醫生揭飲錯方法致尿液濃縮

身體充分吸收水份有助預防多種疾病，當中亦與腎石有關，但其實如果飲水方法不當，仍然有可能導致腎結石。一名35歲男子自問每日飲水不少於2公升，卻仍然遇上腎結石。有醫生就指出大部分腎結石病人的飲水量其實不算少，但就由於不當飲水方法令腎臟迅速將多餘水份排出，導致腎結石問題發生。

