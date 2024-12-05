10萬港人患腦退化症醫生推介10大護腦食物 食1款麵包更好記性

香港人口老化問題嚴重，而隨年漸長亦很容易出現認知障礙及記憶力衰退問題。有神經內科醫生就指不少長者都會覺得記憶力衰退，但檢查後又未必到達失智症標準。對於懷疑自己有腦退化情況的長者，醫生就建議可透過飲食改善，除特定種類蔬菜或穀物以外，原來一款麵包亦有幫助。

