10萬港人患腦退化症醫生推介10大護腦食物 食1款麵包更好記性
台灣立土城醫院神經內科主治醫生謝珮甄於社交平台撰文，為懷疑自己有腦退化問題人士推薦多款飲食。她建議可以考慮採用麥得飲食（MIND飲食）。這種飲食方式包括菠菜、堅果、全穀類和魚類等食物，有助於維持記憶力，並減少腦部受到自由基氧化的影響。
麥得飲食減腦退化風險
謝珮甄進一步解釋，指麥得飲食是結合地中海飲食（Mediterranean Diet）和得舒飲食（DASH Diet）的飲食模式。這種飲食的設計目的是為了維護腦部健康，降低阿茲海默症及其他認知退化的風險。MIND是「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」的縮寫，重點在於某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能和保護神經健康。
麥得飲食推薦食物
1.綠葉蔬菜
如菠菜、甘藍菜，建議每天至少食用一份。
2.堅果
每天食用一小把，如杏仁、核桃。
3.漿果類
如藍莓、草莓等，每週至少食用兩次，因其富含抗氧化劑。
4.豆類
如扁豆、黑豆、紅豆，每週至少食用三次。
5.全穀物
如燕麥、全麥麵包，每天三份（約等於一碗八分滿的量）。
6.魚類
尤其是富含Omega-3的魚類（如鮭魚、沙丁魚），每週食用一至兩次。
7.禽類
如雞肉和火雞，每週至少食用兩次。
8.橄欖油
作為主要的烹飪油脂。
麥得飲食下應避免食物
- 紅肉：尤其是加工紅肉，應減少攝取。
- 黃油和人造黃油：每天不超過一湯匙。
- 乳酪：盡量減少攝取。
- 糕點和糖果：減少含糖甜食的攝取。
- 油炸或快餐：尤其是高熱量的油炸食物，應少吃。
10萬港人腦退化 每10名長者1人中招
香港人口老化問題嚴重，腦退化症患者數量亦與日俱增。有政策研究估算，香港現時有逾10萬名長者患有認知障礙症，約佔本港整體長者人口10%，亦即每10名長者就有1人患有認知障礙症。隨著人口老化加劇，估計至2039年60歲或以上人士當中就有33.3萬人患認知障礙症。
認知障礙症症狀
據醫管局資料，認知障礙症是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響、而且會有情緒、行為及感覺等方面的變化，以下是認知障礙症患者的常見症狀：
早期（1至2年）：
- 失去短期記憶
- 表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等
- 情緒或行為變幻無常
- 學習新事物及跟隨複雜指令感困難
- 判斷力減退
- 基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒
中期（2至5年）：
- 混淆遠期記憶和現實情況記憶
- 偶有詞不達意的情況
- 行為性格轉變，或會容易情緒不穩
- 需別人協助日常自理活動
晚期（第5年後）：
- 記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記
- 身體活動及精神狀況出現衰退
- 未能有效表達及溝通
- 不能處理日常生活
- 需要長期照顧
- 生理時鐘混亂
樂觀心態有助延緩病情
要減慢衰退和改善記憶，可多做訓練記憶活動，多用記憶提示工具，也可因應情況改善環境規劃。另外，家庭、照顧者溝通方法的配合都是必需的。認知障礙症病人如能擁有正面思想和積極態度，對延緩病情是十分重要的。以下是給病友的溫馨建議：
- 善待自己，常帶笑容
- 以家為本，維持家人溫馨良好關係
- 保持有規律的生活習慣
- 注重均衡飲食和每天做運動
- 保持及擴闊社交網絡，增強與人溝通
- 參加活動，持續學習新事物
- 從成功生活例子中肯定自我