膽固醇｜膽固醇未超標動脈仍硬化+醫生揭動脈硬化「元兇」+多食2種食物防免疫過度

飲食清淡有助防止壞膽固醇過高，避免血脂超標，但低膽固醇並不代表無沒有動脈硬化風險。有醫生指出，身體長期處於慢性發炎狀態會導致免疫系統過度反應，導致血管斑塊形成、令動脈變窄，繼而引發各種心血管疾病。醫生提醒，身體慢性發炎往往是由生活上細微習慣所引致；相對而言，日常生活與飲食上的小改變卻是避免免疫系統過度反應的關鍵所在。

