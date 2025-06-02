臭屁蟲處理方法｜家現14粒臭屁蟲卵？徒手拍打毒液濺眼恐致盲 3招防入屋簡單消滅

炎炎夏日又到臭屁蟲出沒高峰期，牠們經常會在晾曬衣物上產卵，因其汁液帶有毒性，亂亂拍打濺中雙眼隨時致盲！《日日健康》為大家拆解臭屁蟲的特性，並分享安全有效的臭屁蟲處理技巧及防入屋策略，尤其針對發現14粒臭屁蟲卵的正確處理方法！