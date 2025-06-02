臭屁蟲處理方法｜家現14粒臭屁蟲卵？徒手拍打毒液濺眼恐致盲 3招防入屋簡單消滅
臭屁蟲處理方法目錄
臭屁蟲的特性｜臭屁蟲有毒？
「臭屁蟲」的正式學名為「荔枝椿象」，牠們主要以吸食荔枝、龍眼等果樹的汁液為生。當果樹進入花期時，臭屁蟲便會在樹上產卵，孵化後的幼蟲會繼續吸食花朵或果實汁液。雖然臭屁蟲本身並無強烈攻擊性，然而一旦感到受威脅，便會從尾部噴射出帶有惡臭的酸性毒液以擊退敵人，這種強烈的氣味與人類的屁味相似，因此得名。
皮膚科專科醫生史泰祖受訪時曾指出，皮膚一旦接觸到這些刺激性毒液，可能引致敏感反應；若毒液濺眼，更可能導致痕癢、紅腫甚至發炎。因此，若不慎被臭屁蟲的汁液濺及皮膚或眼睛，應立即以大量清水徹底沖洗，若情況嚴重，應即時求醫。
臭屁蟲卵｜新界最常見 被喻為大埔名物「14粒」
據香港昆蟲學會會長饒戈分享，每年5月至8月是臭屁蟲的產卵高峰期，牠們特別偏愛在衣物上產卵，每次通常會誕下14粒淺綠色、呈圓球狀的蟲卵。這些蟲卵大約在兩周後便會破殼成蟲。倘若發現蟲卵數量少於14粒，或蟲卵呈現白色且偏透明，這很可能意味著臭屁蟲幼蟲已經孵化。
新界地區如大埔、粉嶺、元朗等，因其鄰近郊區且樹木林立，自然成為臭屁蟲的集中棲息地。臭屁蟲常常會寄生於市民晾曬於戶外的衣物、床單及被鋪，甚至曾有市民發現頭上有蟲卵。因此，在臭屁蟲產卵旺季期間，市民應特別留意曾在戶外晾曬的衣物，以防將臭屁蟲或其蟲卵帶入室內。
臭屁蟲正確處理方法｜簡單4步
處理臭屁蟲卵時，務必謹慎，因其汁液可能導致皮膚敏感。滅蟲專家提醒切勿直接以手接觸。以下是安全移除臭屁蟲卵的四個步驟：
- 佩戴即棄膠手套，以避免直接接觸。
- 用紙巾將臭屁蟲包裹起來，隨後投入廁所沖走。
- 包裹蟲卵時避免太大力，以免壓破蟲卵導致汁液流出或滴落地面。
- 將發現有蟲卵的衣物單獨以40至60度熱水清洗（與其他衣物分開），並對產卵位置消毒。
臭屁蟲處理｜自製肥皂水
另外也可自製肥皂水消滅成蟲，只需將肥皂水按1:300或1:100的比例稀釋後噴灑於臭屁蟲身上，便能使其窒息死亡。若能瞄準蟲的腹部噴灑，效果將更佳。此外，若家中沒有小孩或寵物，亦可直接噴灑殺蟲水將其殺死。
臭屁蟲｜3招預防入屋
即使已正確處理了臭屁蟲及其蟲卵，若臭屁蟲仍持續入屋，滅蟲專家建議可從以下三個方面著手預防：
- 改善家居衛生：定期清理住所內的雜物，減少昆蟲滋生點。定期吸塵有助於維持家居整潔，降低臭屁蟲及其他蟲蝨的棲息機會。
- 噴灑除害劑：在家中常備香茅油、薄荷油等天然水劑，定期噴灑於露台或窗戶附近，能有效驅趕昆蟲。若臭屁蟲數量眾多，建議直接使用殺蟲劑進行快速處理，但務必注意家中孩童及寵物的安全。
- 安裝窗紗：如經常在屋內發現臭屁蟲卵，建議考慮安裝蚊網。這不僅能有效阻止昆蟲進入室內，即使臭屁蟲在窗網上產卵，清理起來亦會更加方便。
什麼是臭屁蟲？
臭屁蟲的正式名稱為「荔枝椿象」，牠們主要吸食荔枝、龍眼等果樹的汁液。當感受到威脅時，會從尾部噴出帶有惡臭的酸性液體，因此得名。
臭屁蟲的毒液會對人體造成傷害嗎？
臭屁蟲的毒液具有刺激性。若皮膚接觸到，可能引致敏感反應；若毒液濺眼，可能導致痕癢、紅腫及發炎。一旦不慎接觸，應立即以大量清水沖洗，嚴重情況需即時求醫。
發現臭屁蟲卵，應該如何清理？
清理臭屁蟲卵時，切勿直接用手接觸。建議戴上即棄膠手套，用紙巾輕柔地將14粒臭屁蟲卵包起，然後放入廁所沖走。包裹時切勿用力過猛，以免壓破蟲卵。發現有蟲卵的衣物應單獨以40至60度熱水清洗，或對產卵位置進行消毒。
有什麼方法可以預防臭屁蟲入屋？
預防臭屁蟲入屋可從三方面著手：定期清理家居雜物，改善家居衛生；可在窗邊噴灑除害劑或放置香茅、薄荷精油以驅趕昆蟲；以及考慮安裝窗紗或蚊網，有效阻擋臭屁蟲進入室內。