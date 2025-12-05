網購陷阱｜淘寶衣物致癌物超標27倍 網上買衫必學自保4招 吊牌見「呢個字」勿買
抽查揭染料超標20倍 廠商為慳成本用禁藥
近年內地屢次揭發「毒衣」事件，情況令人關注。在國家市場監督管理總局去年的抽檢報告中，深圳市安若依電子商務有限公司所生產的女裝被點名，當局竟意外發現該批次衣物含有的可致癌衣物染料超出國家標準高達20倍。這些不合格服飾之所以能以極低價傾銷，主因是生產商為了壓縮成本，違規使用廉價甚至是被國家明令禁用的化工原料，導致2類主要有害物質嚴重超標，包括：
1.一級致癌物「芳香胺」 透過皮膚吸收恐誘發腫瘤
可分解芳香胺染料（聯苯胺）。調查發現，部分休閒服及加絨褲等服飾，被檢出致癌芳香胺染料（如聯苯胺）超標，最高更超出國家安全標準27倍，穿著者產生不良反應甚至病變的機率遠高於常人。
芳香胺染料早已被世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物。毒物科醫師顏宗海警告，這類染料一旦被皮膚吸收，會在人體內分解並產生致癌的芳香胺，與膀胱癌、輸尿管癌、腎癌等惡性腫瘤的發生有密切關係，甚至被懷疑與白血病有關。
2.甲醛 長期接觸傷呼吸道
除了致癌染料，另一種常見的超標物質是「甲醛（游離甲醛）」。甲醛主要用於紡織品的印染及後期整理工序，作為防皺劑、定型劑及固色劑。甲醛屬強刺激性物質，若殘留量過高，會直接刺激眼睛及呼吸道黏膜，並引發紅腫瘙癢、接觸性皮炎及急性皮膚過敏等症狀。長期接觸甲醛，更已被證實會增加患上呼吸道疾病及癌症的風險。
自保4大貼士 新衫必洗、避開深色內衣
綜合專家建議，選購衣物時可以從以下4方面著手：
1.檢查吊牌標籤
根據內地《國家紡織品基本安全技術規範》，服裝安全級別分為三類。消費者應優先選購B類（直接接觸皮膚）或A類（嬰幼兒產品）的衣物；至於C類（非直接接觸皮膚）則應避免貼身穿著。若發現吊牌上欠缺安全等級標示、合格證，甚至沒有廠名廠址，應立即拒絕購買或安排退貨。
2.慎選顏色與質感
盡量避免購買黑色或深色的貼身衣物，因黑色往往容易掩蓋染色失誤；建議優先選擇淺色衣物。此外，若新衫顏色過於鮮艷、手感過於僵硬或印有亮麗塗層，其化學物超標風險亦相對較高。
3.帶有異味應即丟棄
收到貨品後應先聞一聞，若新衫散發出濃烈、刺鼻或不自然的化學氣味，極大機會是揮發性化學物或甲醛超標。
4.徹底清洗才穿著
台灣營養功能醫學專家劉博仁建議，新購入的衣物，特別是貼身衣物，務必先清洗一次才穿著。由於甲醛等有害物質屬水溶性，透過清洗可有效去除。他建議使用溫水（約攝氏30至40度）浸泡並清洗，或在水中加入少量梳打粉或白醋，有助中和及溶解殘留的化學物質。
最後，消費者應理性看待價格，切勿盲目追求極致低價；價格異常低廉的衣物，往往是犧牲品質及採用劣質原料的代價，建議盡量選擇有品牌信譽及正規渠道的商家。