網購陷阱｜淘寶衣物致癌物超標27倍 網上買衫必學自保4招 吊牌見「呢個字」勿買

隨著淘寶、拼多多等內地電商平台全面實行包郵政策，不少港人都習慣網購衫褲鞋襪，貪其款式多且價格低廉，送貨亦夠快，然而看似「平靚正」的貨品背後可能暗藏驚人健康風險。據央視新聞及多地市場監管部門的調查揭露，市面上大量網購服飾被檢出含有高濃度的致癌化學物質，隨時令消費者「貼錢買難受」。

