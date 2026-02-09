飲茶傷身｜飲錯茶越飲越傷身 4種茶醫生都不喝 恐削胃致癌1個方法減風險
廣告
香港人愛飲茶，無論是上茶樓「一盅兩件」還是辦公室沖杯綠茶提神，茶葉中的兒茶素（Catechin）公認具有抗氧化、促進代謝的好處。然而，飲錯茶隨時養生變傷身。台灣景升診所院長邱正宏醫生指出，有「4種茶」他自己絕對不會喝，更提醒大家在享受茶香時要帶眼識茶，否則隨時將細菌與毒素飲落肚。
醫生提醒4種飲錯傷身
1.隔夜茶：室溫放過夜細菌暴增
隔夜茶常被視為有害，其實這說法對了一半。邱醫生解釋，關鍵在於「儲存溫度」而非單純的時間。
- 室溫大忌：茶湯含有蛋白質和醣類，如果用熱水沖泡後放在室溫下過夜，茶水會成為細菌繁殖的絕佳溫床。若發現茶水變混濁、帶酸味，即代表已變質，飲用易引致腸胃炎。
- 冷泡可飲：如果是將茶葉放入冷水，並置於雪櫃低溫保存的「冷泡茶」，隔天倒出來依然清澈，這種隔夜茶是可以安心飲用的。低溫沖泡更能釋出兒茶素，單寧酸較少，口感更甘甜且不傷胃。
2.頭啖茶：易有農藥殘留 茶葉沖前必先
不少茶葉在種植過程中會噴灑農藥防止蟲害，為了防範未然，邱醫生就堅持「第一啖茶一定倒掉」。
- 水溶性農藥：熱水沖泡可溶出大部分附著在表面的水溶性農藥。
- 脂溶性農藥：雖然不溶於水，但熱水的高溫會讓茶葉表面沾附農藥的油脂浮出。
- 建議做法：養成「洗茶」習慣，第一泡茶水沖泡後只需輕輕搖晃即倒掉，能大幅減少攝入農藥及雜質的風險，減輕肝腎負擔。
3.發霉茶：潮濕天最易中招 一級致癌物傷肝
香港天氣潮濕，特別是「回南天」，茶葉保存不當極易受潮。邱醫生警告，這一點比隔夜茶更嚴重。
- 黃曲霉毒素：茶葉一旦發霉，可能產生具強烈肝毒性的「黃曲霉毒素」（Aflatoxin），這是一級致癌物，即使高溫沖泡也難以消除。
- 辨別方法：泡茶前聞一聞，若有霉味、腐敗味，或泡出來茶湯混濁就應即丟棄，千萬別因為茶葉珍貴而勉強飲用。
4. 特濃茶：胃酸倒流元兇 貧血人士慎飲
有些人以為茶越濃、兒茶素越多越好，這其實是大錯特錯。
- 傷胃傷神：濃茶中的咖啡因、單寧酸（Tannins）與茶鹼濃度過高。過量咖啡因會導致心悸、失眠、焦慮；而單寧酸會強烈刺激胃黏膜，導致胃酸大量分泌，引發胃酸倒流及胃痛。
- 阻礙吸收：單寧酸會影響鐵質吸收。對於貧血患者、孕婦及發育中的青少年，太濃的茶絕對有害無益。
- 建議做法：茶湯顏色適中即可，若飲後感到心跳加速或胃部不適，即代表濃度過高。