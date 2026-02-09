飲茶傷身｜飲錯茶越飲越傷身 4種茶醫生都不喝 恐削胃致癌1個方法減風險

香港人愛飲茶，無論是上茶樓「一盅兩件」還是辦公室沖杯綠茶提神，茶葉中的兒茶素（Catechin）公認具有抗氧化、促進代謝的好處。然而，飲錯茶隨時養生變傷身。台灣景升診所院長邱正宏醫生指出，有「4種茶」他自己絕對不會喝，更提醒大家在享受茶香時要帶眼識茶，否則隨時將細菌與毒素飲落肚。

