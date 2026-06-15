腦退化症｜食葡萄糖胺補關節 研究：失智症風險恐增25% 1類人高危死亡風險同時增加

不少中老年人有膝痛、關節痛問題，會自行購買葡萄糖胺保健品，希望有助保養關節、紓緩不適。然而一項最新研究提醒，若本身已有輕度認知障礙，長期服用葡萄糖胺或需特別小心；研究團隊發現，這類人士日後由輕度認知障礙惡化成腦退化症風險，較沒有服用者高出25%。

