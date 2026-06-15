腦退化症｜食葡萄糖胺補關節 研究：失智症風險恐增25% 1類人高危死亡風險同時增加
研究分析逾6萬名患者紀錄
綜合報道，有關研究由美國佛羅里達大學團隊進行，相關結果已於6月9日刊登在《Nature Metabolism》。研究人員分析2012年至2024年間佛羅里達大學健康系統中，已被診斷為阿茲海默症及相關腦退化症，或輕度認知障礙患者的去識別化醫療紀錄。
研究人員發現，當中有1,896名阿茲海默症及相關腦退化症患者，以及2,750名輕度認知障礙患者曾通報服用葡萄糖胺，約佔各組人數8%。經校正年齡、性別及人口學因素後，服用葡萄糖胺的輕度認知障礙患者，日後發展成腦退化症的可能性增加25%。
已患腦退化症人士死亡風險亦升25%
研究亦觀察到，若患者已確診阿茲海默症及相關腦退化症，服用葡萄糖胺與死亡風險增加25%有關。不過，在輕度認知障礙患者中，研究未見相同死亡風險上升，顯示葡萄糖胺對不同疾病階段人士的影響可能有別。
研究團隊強調，有關結果目前僅屬關聯性觀察，並不能證明葡萄糖胺直接導致腦退化症或死亡風險增加，因此仍需要臨床試驗進一步驗證。
為何保關節成分或影響大腦？
葡萄糖胺是一種與糖相關的分子，常見於關節保健品，部分補充劑可由貝殼類或粟米等原料製成。研究指出，葡萄糖胺能夠穿過血腦屏障，並參與大腦中蛋白質「糖標記」相關生化路徑。
正常情況下，蛋白質需要適量糖標記才能維持正常功能；但在阿茲海默症患者大腦中，這套系統似乎過度活躍。研究人員以小鼠模型及人類腦組織分析發現，葡萄糖胺會增加細胞內糖分子與蛋白質結合，而阿茲海默症腦組織中的糖標記程度亦明顯較高。
動物實驗亦顯示，接受葡萄糖胺的小鼠出現社交記憶表現轉差；當研究人員降低有關糖標記活動後，小鼠記憶表現則有所改善。研究團隊認為，這種「過度糖基化」或不是單純疾病後果，而可能是推動阿茲海默症惡化的代謝因素之一。
哪些人要特別留意？
研究結果並不等於所有人都需要立即停用葡萄糖胺，但若本身已有輕度認知障礙、阿茲海默症、相關腦退化症，或正在長期服用多種保健品，就應該提高警覺。尤其不少長者會同時服用處方藥、止痛藥及營養補充劑，家人或照顧者應主動向醫生交代所有正在服用的產品，避免忽略非處方保健品對健康可能造成的影響。
專家提醒，保健品不等於一定安全，也不代表適合每一類病人。若已有記憶力下降、認知功能轉差，或已被診斷為腦退化症相關疾病，服用葡萄糖胺前最好先諮詢醫生、藥劑師或相關醫療專業人員，再決定是否繼續使用。