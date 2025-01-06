前年跌斷骨入院 83歲蔡瀾怕窮多過病 笑看生死：我決定死喺香港
節目中，主持谷德昭揭秘蔡瀾住所的廚房，原來廚房中放滿各式調味醬，而蔡瀾入住時亦因嫌雪櫃太細而換了一個大雪櫃，
「主要係為製冰器，我要凍嘢，如果冇呢個製冰器就唔掂。」
身為才子，年屆83歲的蔡瀾生活依然寫意。他目前會定期開網上直播，亦常到九龍城買餸，飲食講究依舊。他笑言「人生苦多過樂，有機會報仇咪去報，所以要努力賺錢，賺錢係畀你自由，唔係畀你其他嘢」。
蔡瀾向來識飲識食，亦曾是著名的「日本通」，他自言想在有生之在再去一次日本，但就被醫生叮囑要避免「周圍走」，稱「除非有醫生睇住，或者包架私人飛機，請埋醫生團隊去旅行」。
節目中，主持谷德昭亦重提20年前曾被問及的問題。相隔20年，蔡瀾自言仍然最愛香港，稱「第二度地方搵唔到雲吞麵好似香港咁好食」。另一方面，蔡瀾對生死的睇法亦依舊瀟灑，直言「我決定喺香港死」，又稱「最好係唔知唔覺咁走，冇恐懼亦唔痛苦」，
「我覺得人生都係飲飲食食，唔使有乜嘢大意義…我到依家仍想到時搞個party畀大家玩，不過老友已經越嚟越少。」
另一方面，谷德昭早前亦於Facebook公開部分拍攝及訪問花絮，當中問及蔡瀾面對疾病會否心存恐懼，蔡瀾直言「驚窮多啲」；對於是否相信有神存在，蔡瀾亦回應「對我好的就信」，對生死態度之灑脫可謂表露無遺。
事實上，曾與蔡瀾合作拍攝多部健康資訊影片的西醫、皮膚及性病科專家侯鈞翔月前於小紅書上發文，題為「多謝蔡瀾先生精心安排」，並附上蔡瀾的最新照片。相中可見蔡瀾精神奕奕，面色紅潤。然而身形就較再早前略消瘦。
向來以飲食為樂的蔡瀾一向奉行「食煙飲酒不運動」七字養生真言，但其實他還有兩大生活原則：一是保持心情愉快，二是無論玩樂還是飲食都堅持「淺嚐」的態度。在最近的一次生日聚會中，蔡瀾與兩位好友在一家日式餐廳慶祝。席間蔡瀾並未飲酒，而是選擇了綠茶。兩位好友送上了著名餅店的紅桑子忌廉蛋糕，蛋糕上寫著「祝蔡SAN 健康吉祥」，網民也紛紛留言祝福他身體健康。