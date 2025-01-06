前年跌斷骨入院 83歲蔡瀾怕窮多過病 笑看生死：我決定死喺香港

蔡瀾日前接受谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》訪問，並於日前播出。事實上，蔡瀾於前年（2023年）因救太太不慎跌倒導致股頸骨摔碎，其後妻子亦不幸離世。此後蔡瀾決定「斷捨離」，將收藏品悉數送出之餘更出售舊居，搬入服務式公寓長住並聘用8人團隊照顧其起居飲食。

