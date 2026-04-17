近年政府積極推動基層醫療發展，其中一個重要措施，是推出「社區藥物名冊」及「社區藥房計劃」。社區藥物名冊是政府為基層醫療而設的藥物清單，支援多個政府資助的基層醫療計劃，例如「慢性疾病共同治理先導計劃」、「社區藥房計劃」、婦女健康服務及其他預防為本項目，讓病人在同一個基層醫療服務網絡內，以可負擔的價格獲得合適的藥物。不少慢性病患者關心：日後是否可以在社區藥房取藥？藥費會否有改變？社區藥劑師又會扮演甚麼角色？

