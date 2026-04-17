社區藥物名冊大解構
甚麼是「社區藥物名冊」？
「社區藥物名冊」是一份由政府與醫院管理局共同制訂的藥物清單。名冊上的藥物主要從醫管局現行藥物名冊中選取，並沿用醫管局一套嚴謹的藥物評估機制，確保藥物在安全性、療效及質素方面均達標。同時，由醫管局統一採購，有助善用規模效益，降低成本，讓病人以較可負擔價錢獲得所需藥物。
名冊會涵蓋基層醫療常見的用藥，例如預防性藥物，以及治療糖尿病、高血壓等慢性疾病的藥物，亦包括部分處理偶發性疾病的藥物。名冊分為三個層級，第一層以非專利藥物為主，第二層涵蓋個別專利藥物及指定藥物類別、第三層則為特別藥物類別，各層級在納入準則、使用範圍及病人共付模式上有所不同，對一般病人而言，可以簡單理解為：越常用、選擇越多的藥，一般共付金額會較低；越新成本較高的藥，病人需承擔的金額則相對增加。
何時開始在社區使用？
政府計劃由今年下半年起，分階段在社區推行社區藥物名冊。目前社區藥房計劃首階段涵蓋四區，包括東區、油尖旺、沙田及元朗，讓市民可在社區內更方便地獲得藥物及藥劑師支援。
藥費方面，會採用「共付模式」，即由政府及病人共同分擔費用。制定共付水平時，會同時考慮使用者自付、臨床適切性及可負擔性等原則，並以市場價格作參考，再配合政府補貼。名冊推出初期，藥物名單會先以「慢病共治計劃」現時使用的藥物為基礎，約有一百多項，其後會按需要逐步擴展，長遠目標是涵蓋二百至四百項藥物，照顧更多患者的需要。
社區藥房與藥劑師的角色
對病人而言，社區藥房不僅是「取藥地點」，而是提供專業藥劑服務的基層醫療據點。市民除了可以在社區領藥外，亦可獲得藥物諮詢、用藥整理、慢性疾病管理、戒煙及口腔健康教育等支援，讓治療更有系統和連貫。
小故事：由「一櫃藥」到「心中有數」
以梁先生為例，他65歲，患有高血壓及糖尿病多年，需要長期服用多種藥物。過去他每次到公立醫院覆診，都一次過取回數個月份量的藥物，家中逐漸堆滿藥袋，自己亦難以分辨哪些仍需服用，哪些已經過期。將來在社區藥物名冊及社區藥房計劃下，他可選擇在指定社區藥房分批領藥。藥劑師可幫他整理藥物、標示服用時間，並解釋不同藥物的作用，既減少家中囤積藥物的情況。
對病人的實際意義
當社區藥物名冊及社區藥房計劃全面推行後，長期用藥的病人可望：
- 減少往返醫院排隊取藥的時間和交通成本；
- 由醫生和社區藥劑師一同跟進，令用藥支援更連貫；
- 與社區藥劑師建立長期合作關係，獲得更多有關用藥及疾病管理的專業意見。
總括而言，社區藥物名冊並不只是「換一個地方取藥」，而是希望把醫生、社區藥劑師和病人連結起來，建立一個更貼近社區的基層醫療支援網絡。 對市民來說，最重要的改變是：日後取藥更方便，藥物支援也會更貼身、更有連貫性。
欄名：藥有所師
撰文：香港大學藥理及藥劑學系