藥有所師｜社區配藥係咩？一篇講清：點解對你更著數

你有冇試過睇完專科、拎齊藥、等到天黑？又或者因工作繁忙，冇時間專登返醫院取藥？隨住基層醫療改革推行，社區藥房配藥（community dispensing）服務已經成為提升醫療可及性、促進以人為本基層醫療理念的重要一環。

