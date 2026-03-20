藥有所師｜社區配藥係咩？一篇講清：點解對你更著數
政府近年推出《基層醫療健康藍圖》並設立基層醫療委員會，制訂《基層醫療社區藥房指引》 及社區藥物名冊，以配合今年第四季起推行的「社區藥房計劃」，希望透過社區藥房，令市民更方便地獲得所需藥物及藥劑服務。
甚麼是社區配藥？
簡單而言，社區配藥是指由公共醫療機構（例如醫院管理局）發出的處方藥物，可以選擇唔再返醫院領藥，而是轉由經認可的社區藥房配藥。病人可以在社區藥房直接取藥、聽藥劑師講解服藥方法、了解副作用，甚至進行進一步健康管理。
這不單止是「取藥地點」的改變，更是整個「以人為本」醫療體驗的升級。
為何社區配藥更著數？
節省時間，生活更自主
無需再長途跋涉返醫院取藥，特別對長期病患者、長者或行動不便人士，社區藥房提供更彈性的取藥安排，減少等候時間。再者，社區藥房的開放時間一般較醫院長，部份提供晚間及週末服務，更切合上班一族及照顧者的時間表。
強化藥物教育，提升服藥依從性
社區藥劑師可以花更多時間與你一對一講解藥物資料，協助理解治療方案，減少誤用藥物風險。他們亦可提供用藥工具，如藥盒，助你建立規律的用藥習慣，減少漏食或食錯的情況。
社區連結，促進長遠健康管理
配藥服務不止於取藥，社區藥房亦可提供健康指標監測（如血壓、血糖、膽固醇）、慢病教育、疾病預防建議（包括戒煙、運動、飲食調整）等，有助及早發現問題，及早處理。
照顧流程更連貫
隨住醫健通與電子健康紀錄平台推展，社區藥劑師可以了解你的診療歷程，與醫生緊密合作，確保用藥一致、安全、合適，減少因用藥問題而導致的急症就醫或再入院。
真實個案：簡化取藥流程，減少再入院
陳太患有糖尿病和高血壓，過去每三個月都要請假返醫院取藥，排長龍、趕時間，令她經常心情煩躁。有次因為領取並服用錯誤劑量的藥物後入院，其後醫生建議她轉用社區藥房配藥服務。
由社區藥劑師協助整理藥物，建立用藥時間表，並定期監測血糖和血壓，三個月後血糖控制明顯改善，最近亦無再因用藥問題入院。她表示：「社區配藥唔止方便咗我，仲令我感覺有人一直喺度陪住我，照顧我嘅健康。」
小結
社區配藥不單是多一個選擇，而是少一份煩惱、多一份支援。當藥劑師不僅是「派藥人」，而是你健康旅程中可信賴的夥伴，病人可以享受更貼地、更貼心的照護。
當下政府大力推動「以人為本」的基層醫療改革，社區藥劑師正正就是這個新醫療模式中不可或缺的連結者。
欄名：藥有所師
撰文：香港大學藥理及藥劑學系
#社區配藥 #社區藥房 #以人為本 #基層醫療 #慢病管理 #藥劑師與你同行