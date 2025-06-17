家居蚊蟲｜男子隨手拍死廁所蚊滋 染綠膿桿菌摘眼球保命 專家教4招自保切忌用手拍
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家居蟲害不僅影響居住環境，還可能對健康構成嚴重威脅。內地一名男子因拍死眼皮下的飛蟲而導致左眼嚴重感染，最後為了阻止感染擴散甚至不得不摘除眼球，而引致感染的「元兇」就被認為是家居環境常見的「蛾蚋」。
內地男拍死蛾蚋染惡菌病情惡化摘眼球保命
綜合內地傳媒報道，深圳一名姓吳男子在家中發現左眼眼皮下有一隻小蟲，於是順手將其拍死。不久後他的左眼開始紅腫疼痛。起初吳先生以為是飛蛾的鱗粉進入眼中，經醫生診斷為季節性結膜炎。吳先生遵從醫生建議用眼藥治療，但病情不僅未見好轉反而惡化，視力急劇下降至0.02，並出現綠膿桿菌感染的症狀，眼周也受到感染，最終甚至不得不摘取整個左眼球以保命。
報道指，吳先生拍死的小蟲並非飛蛾，而是常見於廁所、廚房等潮濕環境的「蚊滋仔」蛾蚋。這種昆蟲主要在下水道和污水渠等地方活動，其幼蟲以污水沉澱物、腐爛植物或微生物為食，成蟲後則多在室內活動。由於蛾蚋經常接觸污物，身上攜帶大量細菌，接觸後可能導致人類的眼、鼻、皮膚等部位感染；甚至其幼蟲可能寄生於人體，引發更嚴重的感染。
專家拆解風險 蚊滋入眼勿用手捽
香港大學深圳醫院皮膚科主任張振穎於抖音影片講解，指蛾蚋喜好潮濕地方，時常會在洗手間去水位一類地方出現；蛾蚋身上可帶有細菌及病毒，一旦不小心被蛾蚋飛入眼可以由他人幫忙吹走，切忌用手直接「捽眼」。
張醫生又提醒，如曾接觸蛾蚋建議可以用生理鹽水或番梘清洗。另外蛾蚋的分泌物及排泄物都可能帶有致病性細菌，故此其停留過的地方都建議要消毒及清潔。一旦家中出現蛾蚋，張醫生建議可以用電蚊拍對付；定期清理積水、保持環境衛生即可減少蛾蚋出現或滋生。
蛾蚋毛蠓防治4招
尤其是濕暖天氣下，浴室廁所或廚房特別容易有蛾蚋或毛蠓一類的「蚊滋仔」滋生。綜合專家意見，大眾可透過以下4大方法防治蛾蚋或毛蠓：
- 安裝蚊網，防止蛾蚋或毛蠓從室外飛入。
- 在渠口位倒入1：99的稀釋漂白水，有助殺死其幼蟲或蟲卵。
- 每隔1個月在渠位倒入1：49稀釋漂白水。
- 頻密清走垃圾，尤其果皮一類垃圾最容易吸引蚊蟲聚集