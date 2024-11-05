蜂螫過敏｜35歲丈夫被蜂螫心臟驟停成植物人 妻子忍痛拔喉獨力撫養兩子
蜂螫過敏成植物人
美國作家Whitney Lyn Allen在社交平台分享了兩年前她喪夫的心路歷程，形容這次意外改變了她的人生。2021年10月，任職警官的丈夫Ryan Allen在健身房回家後，告訴她手臂被蜜蜂螫傷。由於他沒有蜜蜂過敏的病史，因此家中也沒有急性過敏腎上腺素注射劑（EpiPen）。
然而幾分鐘後，Ryan開始感覺不適，並告訴妻子自己「感覺怪怪的」，Whitney立刻報警。就在等救護車的過程中，Ryan因嚴重過敏暈倒，妻子立即為他急救，直到救護人員抵達。Rya雖然經搶救保住性命，但因心臟驟停了約20分鐘，導致腦部嚴重損傷，成為植物人。
忍痛拔喉 獨力照顧兩子
Ryan在深切治療部住院兩個月後回到家中繼續休養，但情況始終未見好轉。5個月後，醫生告知指腦部嚴重受傷，已不可能康復，最終她於2022年3月作出拔喉的艱難決定。Ryan在2022年4月7日離世，終年35歲。當時 Whitney 正懷著第二胎，在丈夫臥床的半年中，她獨自撫養兩名孩子，並承受喪丈打擊。
走出傷痛迎接新生
Whitney一直在社交平台上分享她的心路歷程，她坦言丈夫離世後自己的世界完全停止運轉，無法接受他已經不在的現實，並常常幻想能收到亡夫的訊息，甚至在家中或人群中感覺到他的存在。這種幻象持續了很久，讓她無法接受丈夫已經永遠離去的事實。與此同時，每每看到有關丈夫的一切都令她難走出傷痛，「手指上的戒指曾經美麗動人，但現在只是一個悲傷的提醒，提醒著那些已經失去的和再也無法回來的東西。」
在過去的三年中，Whitney 一直努力走出這段傷痛。她認為克服傷痛的最佳方法就是「動起來」，強迫自己振作，對自己更好，從內到外照顧自己。每天送兩個孩子上學後，她會規律地運動和梳洗，並注重健康飲食，以保持身體和精神的健康。最近，她重新找到了幸福，接受了新對象的求婚。Whitney也將這段心路歷程整理成書，分享給那些同樣經歷喪夫之痛的女性，希望她們也能找到走出悲傷的方法。
拆解4種程度蜂螫過敏
局部反應：被蜜蜂螫傷後，常見的症狀包括紅腫、劇烈疼痛、麻刺和灼熱感等。這些反應通常只在螫傷部位發生，並可自行恢復。
中度過敏反應：在某些情況下，螫傷部位的紅腫可能擴大，症狀包括患處紅腫和腫脹持續擴大，通常在5-10天內痊癒。
嚴重過敏反應（過敏性休克）：包括呼吸困難、皮膚蕁麻疹、咽喉腫脹、脈搏微弱、噁心、嘔吐及昏倒等症狀。此類過敏反應可能危及生命，需要立即進行急救治療。
全身性症狀：如多次被螫或對蜂毒高度敏感，可能會導致嚴重反應，如低血壓、腎功能衰竭、多發性器官衰竭等。
遭蜂螫甚麼情況下要求醫？
出現嚴重過敏反應：出現呼吸困難、脈搏加速或其他過敏性休克症狀
多次螫傷：被蜜蜂或胡蜂反覆螫刺，毒液累積可能引發毒性反應
螫傷部位特殊：螫傷發生在口腔或咽喉，可能會引起呼吸道阻塞
症狀持續不退：如螫傷後紅腫、疼痛等症狀持續數天未減輕
蜂螫保命4式
香港紅十字會曾提醒，當你或身邊的人不幸在郊外被蜜蜂或其他昆蟲螫傷，情況可能由輕至重，包括局部痕癢、腫脹，甚至可能引發呼吸困難或過敏性休克。根據紅十字會的建議，面對這些情況時應保持鎮定，並立即按照以下步驟進行處理：
- 如果傷口留有螫針，用咭片或眉鉗將螫針刮走
- 用清水沖洗傷口
- 可冷敷傷患處，減輕痛楚同紓緩腫脹
- 盡快去醫院治理