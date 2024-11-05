蜂螫過敏｜35歲丈夫被蜂螫心臟驟停成植物人　妻子忍痛拔喉獨力撫養兩子

遭蜜蜂螫傷可奪命！美國一名女作家的丈夫因被蜜蜂螫後過敏，引發心臟驟停，最終導致嚴重腦損傷成為植物人，半年後她忍痛為丈夫拔喉，終成獨自照顧兩名年幼孩子的寡婦，花費3年時間走出喪夫陰霾，並出版書籍記錄心路歷程，勉勵有相似經歷的人。

