八仙嶺行山漢遭蜂螫亡 全身佈滿數十針孔 蜂螫4種情況須求醫【必學保命4式】

八仙嶺昨日（3日）發生蜂襲途人事件，其中一名男子遇襲後一度失蹤，數小時後被發現，惜最終不治。事發於昨日下午4時15分，警方接報指2男2女共4名行山客於八仙嶺郊野公園衛奕信徑第九段疑遭蜂類襲擊。據報事發時4人慌忙走避，其中3人往山頂奔跑，其餘1名男子則跑向落山方向。

