蜂螫

八仙嶺行山漢遭蜂螫亡 全身佈滿數十針孔 蜂螫4種情況須求醫【必學保命4式】

生活健康
東方新地
八仙嶺昨日（3日）發生蜂襲途人事件，其中一名男子遇襲後一度失蹤，數小時後被發現，惜最終不治。事發於昨日下午4時15分，警方接報指2男2女共4名行山客於八仙嶺郊野公園衛奕信徑第九段疑遭蜂類襲擊。據報事發時4人慌忙走避，其中3人往山頂奔跑，其餘1名男子則跑向落山方向。

4人登山遇蜂襲 1人失蹤4小時獲救送院不治

救援人員接報救出3名往山頂逃走的登山客，其中1名54歲女子頭及手部被蜂螫傷，清醒送那打素醫院治理；另外1名男子則失蹤近4小時。

至晚上近8時，救援人員於近犁壁山尋獲該名63歲失蹤男子。當時男子已陷入昏迷，身上及手上至少有10多個疑為蜂螫傷口的針孔。飛行服務隊以直升機將男子救起，送東區醫院搶救，惜延至晚上8時42分宣告不治。男子死因有待進一步調查。

蜂螫 飛行服務隊直升機到場協助。（圖片來源：FB「大埔人大埔谷」）
飛行服務隊直升機到場協助。（圖片來源：FB「大埔人大埔谷」）

拆解4種程度蜂螫過敏

局部反應：被蜂螫傷後，常見的症狀包括紅腫、劇烈疼痛、麻刺和灼熱感等。這些反應通常只在螫傷部位發生，並可自行恢復。

中度過敏反應：在某些情況下，螫傷部位的紅腫可能擴大，症狀包括患處紅腫和腫脹持續擴大，通常在5-10天內痊癒。

嚴重過敏反應（過敏性休克）：包括呼吸困難、皮膚蕁麻疹、咽喉腫脹、脈搏微弱、噁心、嘔吐及昏倒等症狀。此類過敏反應可能危及生命，需要立即進行急救治療。

全身性症狀：如多次被螫或對蜂毒高度敏感，可能會導致嚴重反應，如低血壓、腎功能衰竭、多發性器官衰竭等。

遭蜂螫甚麼情況下要求醫？

出現嚴重過敏反應：出現呼吸困難、脈搏加速或其他過敏性休克症狀

多次螫傷：被蜜蜂或胡蜂反覆螫刺，毒液累積可能引發毒性反應

螫傷部位特殊：螫傷發生在口腔或咽喉，可能會引起呼吸道阻塞

症狀持續不退：如螫傷後紅腫、疼痛等症狀持續數天未減輕

虎頭蜂攻擊性強 專家提行山「4不」自保

行山客被蜂類襲擊的事件時有發生，其中又以虎頭蜂最為兇猛。台灣養蜂專家黃皇龍曾表示，全身呈黑色的蜂多為黑腹虎頭蜂，其生性敏感，加上入秋時是其繁殖季節，當有風吹草動即派出「偵察蜂」群起攻擊。黃皇龍提醒山友如發現「偵察蜂」，切記避免大動作並將身體壓低，再緩緩離開現場。

針對有次事件，新北市動保處分享4項避免虎頭蜂攻擊的守則，

1. 勿亂揮手

千萬不要因為驚慌而盲目揮手，一旦被虎頭蜂認為「有威脅」，就可能遭到蜂群圍攻。最好以衣服或手肘保護頭部，低身向後退出或乾脆繞道而行。

2. 勿穿深色衣物

虎頭蜂攻擊目標多為黑色、具絨毛、正在移動的動物，故被頭髮覆蓋的頭部易成攻擊目標，建議登山時可穿淺色長袖衣物、戴淺色帽子。

3. 勿噴香水

虎頭蜂喜歡吸食腐敗的果實汁液及味道濃郁的樹汁，上山不宜噴香水，或塗抹氣味濃郁的化妝品。

4. 勿走小徑

在郊區步道健行或爬山時，應盡量在步道上活動，避免前往人較少的地方，像是沒有步道的林區或小徑。

蜂螫保命4式

香港紅十字會曾提醒，當你或身邊的人不幸在郊外被蜜蜂或其他昆蟲螫傷，情況可能由輕至重，包括局部痕癢、腫脹，甚至可能引發呼吸困難或過敏性休克。根據紅十字會的建議，面對這些情況時應保持鎮定，並立即按照以下步驟進行處理：

  1. 如果傷口留有螫針，用咭片或眉鉗將螫針刮走
  2. 用清水沖洗傷口
  3. 可冷敷傷患處，減輕痛楚同紓緩腫脹
  4. 盡快去醫院治理
蜂螫 香港紅十字會曾提醒，當你或身邊的人不幸在郊外被蜜蜂或其他昆蟲螫傷，情況可能由輕至重，包括局部痕癢、腫脹，甚至可能引發呼吸困難或過敏性休克。根據紅十字會的建議，面對這些情況時應保持鎮定，並立即按照以下步驟進行處理（圖片來源：香港紅十字會）
香港紅十字會曾提醒，當你或身邊的人不幸在郊外被蜜蜂或其他昆蟲螫傷，情況可能由輕至重，包括局部痕癢、腫脹，甚至可能引發呼吸困難或過敏性休克。根據紅十字會的建議，面對這些情況時應保持鎮定，並立即按照以下步驟進行處理（圖片來源：香港紅十字會）

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蜂螫
圖片來源：FB「大埔人大埔谷」、香港紅十字會

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