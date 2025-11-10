降血壓｜研究：握力訓練有助降血壓 降壓效果等於1顆藥 每日只需12分鐘6大習慣自然降血壓

對抗高血壓，不一定只能靠藥物。近年多項研究指出，只要每天進行短時間的「握力訓練」，就能有效幫助降壓、強化心血管功能。連續兩個月進行握力訓練的高血壓患者，平均收縮壓下降達8.11毫米汞柱，效果幾乎與服用降壓藥相當。醫師強調，這種訓練不受場地與時間限制，無論在家或辦公室都能輕鬆完成，是忙碌族群維持血壓穩定的實用方法。

