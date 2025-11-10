血管健康｜40歲後血管加速老化 醫生教「撳手指」自測風險 6大生活習慣通血管
隨著年齡增長，特別是40歲以後，血管開始老化，這可能引發中風、心臟病等致命疾病，甚至增加猝死的風險。醫生指出，只需用手指即可簡單測試血管健康，並提供6個日常護理血管的方法，幫助維持血液流通，預防猝死。
血管老化與猝死風險
據《週刊女性PRIME》報道，日本杉岡診所院長兼循環科專科醫生杉岡充爾指出，隨著生活方式的改變、不規律的生活習慣及壓力增加，40歲及以上人群的猝死事件逐漸增多。常見的猝死原因包括：
- 動脈硬化：膽固醇等物質附著於血管壁，導致血管壁變硬，進而引發腦中風等疾病。
- 心臟冠狀動脈痙攣：若痙攣持續30分鐘至1小時，會阻斷心臟血液供應，可能導致心肌梗塞甚至死亡。
- 心律不整引起的室顫：肥厚型心肌病變患者容易因心律不整引發室顫，近年來病毒性心肌炎導致的心律不整病例也有所增加。
手指自測血管健康
杉岡充爾醫生建議，想了解血管年齡，可以用手指自測微血管健康狀況，方法如下：
- 用拇指和食指緊緊捏住另一隻食指的指甲，保持五秒鐘，然後迅速放開。
- 觀察指甲從泛白恢復正常顏色所需的時間。
- 若指甲在2-3秒內恢復正常顏色，表示血管健康；若超過此時間，則微血管健康狀況不理想。
6大護血管方法
1.運動
保持血管健康的關鍵在於一氧化氮的分泌，這有助於擴張血管及增強彈性。建議進行有氧運動如步行或慢跑，這能促進一氧化氮分泌。運動強度應略感氣喘，心率不應超過「220-年齡x0.7」。
2.飲食
選擇抗氧化能力高的食材如蘑菇、西蘭花、南瓜等，並攝取富含omega-3脂肪酸的魚類如鯖魚、秋刀魚。避免高糖食物及含添加碳水化合物的食品。
3.少食多餐
更年期女性應特別注意肥胖問題，建議每餐只吃八分飽，避免短時間內攝取過多食物。
4.良好睡眠
充足的睡眠有助於修復受損血管，每日應維持至少七小時的睡眠。
5.壓力管理
保持開放心態，避免追求完美。可透過冥想或深呼吸技巧來調節情緒，減輕血管壓力。
6.洗熱水澡
每周至少洗熱水澡五次，水溫以攝氏39-41度為宜，時間控制在十分鐘內，以促進血管健康。