血管健康｜40歲後血管加速老化 醫生教「撳手指」自測風險 6大生活習慣通血管

隨著年齡增長，特別是40歲以後，血管開始老化，這可能引發中風、心臟病等致命疾病，甚至增加猝死的風險。醫生指出，只需用手指即可簡單測試血管健康，並提供6個日常護理血管的方法，幫助維持血液流通，預防猝死。

