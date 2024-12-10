糖尿病專家自創 簡易7秒降血糖運動 糖尿患者連做3個月成功停藥

血糖控制不善，糖尿病患者或需長期甚至終身服用降血糖藥物。日本有醫生設計了一套簡單的保健運動，每周只需進行3次、每個動作最短7秒，持續3個月就能有效控制血糖，甚至有機會停藥。運動動作亦專門為長者或缺乏運動人士而設，有需要人士值得一試。

