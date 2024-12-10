糖尿病專家自創 簡易7秒降血糖運動 糖尿患者連做3個月成功停藥
血糖控制不善，糖尿病患者或需長期甚至終身服用降血糖藥物。日本有醫生設計了一套簡單的保健運動，每周只需進行3次、每個動作最短7秒，持續3個月就能有效控制血糖，甚至有機會停藥。運動動作亦專門為長者或缺乏運動人士而設，有需要人士值得一試。
靠運動降血糖甚至停藥
據日本傳媒《介護ポストセブン》報道，日本內科醫生宇佐見啓治指出透過改變日常生活習慣，即使不依賴藥物，血糖水平也有可能自行降低。不僅是血糖偏高的糖尿病前期患者，甚至正在接受糖尿病治療的人士，也可以通過調整生活方式來控制血糖，從而有機會停藥。
7秒運動專為長者而設
宇佐見啓治醫生在過去25年中，一直專注於運動療法來改善高血糖問題。他指出，運動後的肌肉能夠不依賴胰島素吸收葡萄糖，因此國外常用肌肉訓練來治療糖尿病。然而，對於沒有運動習慣或不擅長運動的人來說，持續進行肌肉訓練並不容易。經過多次試驗，他最終設計出「7秒深蹲」這套適合長者的降血糖運動，讓原本儲存在肌肉裡的肝醣被大量消耗達到降血糖的效果，還能夠增加肌肉量，只要搭配飲食控制就能有效地減肥，而且動作相當簡單且安全。當中共包含三組動作，難易度各有不同：
基本形「7秒深蹲」
動作步驟：
- 雙腿打開至肩膀闊度，雙手水平向前伸
- 屈曲膝蓋慢慢降低身體。注意要將臀部儘量後移，同時膝蓋不應超前於腳尖
- 大腿與地板呈水平時靜止2秒，注意期間不要停止呼吸
*每蹲下10次為之一套動作，做完一套動作至少休息30秒至1分鐘。
推薦腰腿較乏力人士「椅子形」
動作步驟：
- 雙腿打開至肩膀闊度，雙手搭住椅背
- 以同樣姿勢降低身體，動作要求與基本形相同
- 同樣在大腿與地板水平時靜止2秒，期間可以椅背稍為借力
針對上半身「7秒掌上壓」
動作步驟：
- 屈曲膝蓋跪地，雙手伸出至肩膀闊度按地
- 屈曲手踭、胸口靠近地面，做出類似掌上壓的動作
- 胸口接觸到地面前靜止2秒。伸直手臂回到第1步的姿勢
*每做10下為之一套，每做完一套建議休息至少30秒至1分鐘，建議每日可做1套。
連做3個月 70歲患者成功停藥
宇佐見啓治醫生表示，他見證了許多患者透過「7秒深蹲」有效降低血糖的案例：「一位70多歲的患者經過三個月的練習，空腹血糖從186mg/dL降至117mg/dL。隨著血糖水平的穩定，患者不再需要服用降血糖藥物，成功停藥。」他強調，改善高血糖的關鍵在於從活動身體開始。
圖片來源：「介護post seven」