研究揭1款健康飲品有效降血糖油脂膽固醇 3個月減15磅醫生提正確飲用量

減肥問題大受關注，如何在減少體重的同時保持健康就更令人關心。台灣家醫科醫生李思賢指出，一項於今年6月發表對照實驗顯示，有1種飲品能有效降低血糖、減重、降低膽固醇、縮小腰圍及減少體脂率，且劑量越高效果越顯著，可算是有意減肥者的喜訊。

