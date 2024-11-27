研究揭1款健康飲品有效降血糖油脂膽固醇 3個月減15磅醫生提正確飲用量
減肥問題大受關注，如何在減少體重的同時保持健康就更令人關心。台灣家醫科醫生李思賢指出，一項於今年6月發表對照實驗顯示，有1種飲品能有效降低血糖、減重、降低膽固醇、縮小腰圍及減少體脂率，且劑量越高效果越顯著，可算是有意減肥者的喜訊。
家醫科醫生李思賢日前於其社交媒體上發文，引述一項於今年6月刊登於《BMJ Nutrition, Prevention & Health》期刊的一項研究，旨在探討蘋果醋對減重及代謝健康的影響，例如其是否能幫助肥胖者減重、降低血糖、三酸甘油酯及膽固醇。
120人空肚飲蘋果醋 3個月平均減15磅
研究團隊招募了120名年輕人，這些人的BMI（身體質量指數）介於27到34之間，屬於超重或肥胖範圍。受試者被分為四組，其中三組每天早上空腹飲用不同劑量的蘋果醋（5cc、10cc或15cc，稀釋於250cc水中），另一組則飲用安慰劑。實驗持續12週，期間要求受試者記錄飲食和運動情況，以排除其他因素的影響。
結果顯示，飲用蘋果醋的3組人在體重和BMI上均有顯著下降，尤其是每天飲用15毫升者效果最佳，平均減重近7公斤，BMI下降約3點。此外，蘋果醋還能有效降低腰圍、體脂率、血糖和膽固醇，且劑量越高效果越明顯。對照組則幾乎沒有變化。
強調實驗規模不大 醫生建議由小劑量飲起
李思賢指出，研究結果顯示蘋果醋可能是一種理想的輔助減重飲品。但他強調有關研究的規模不大，而且時間僅維持12個星期，故未能得知長期飲用蘋果醋會否帶來更好或較壞影響。
他建議想透過蘋果醋減重人士可從小劑量開始，例如每天5毫升並稀釋後飲用，並配合健康飲食和運動。如果空腹飲用感到胃部不適，可以改為飯後飲用，以減少對胃的刺激。
「記得一定要稀釋，例如5毫升加250毫升水，這樣飲用對身體較為溫和，也更安全。」