諾和諾德口服版「瘦瘦針」獲FDA開綠燈 免捱針月費僅千元料明年初攻美
減重成效媲美針劑 服藥64周料減近17%體重
諾和諾德自2021年推出Wegovy針劑後一炮而紅，連美國富商馬斯克（Elon Musk）亦曾是該藥用家，令全球掀起追捧熱潮。是次獲批的口服版Wegovy，其核心成分與針劑版同為「司美格魯肽」（semaglutide）。該成分能有效抑制食欲並延長飽腹感，過往需每周進行一次皮下注射。
在療效方面，臨床試驗數據顯示口服版與針劑版表現相若。根據研究，服用口服版Wegovy的參與者在持續64周後，平均體重下降約16.6%（若計入中途停藥者則平均減重13.6%），遠高於安慰劑組的2.2%至2.7%跌幅。除了減重，FDA亦批准該藥用於患有心血管疾病的肥胖成人，以降低心臟病、中風或死亡風險。
空腹配少量水半小時禁食
雖然口服藥免卻了皮肉之苦，但服用方法有嚴格規定。由於肽類藥物容易在腸道被分解，影響入血前的吸收，研發團隊特別加入促進胃部吸收的化合物以克服此難題。
患者必須在每日空腹狀態下，僅以小量清水送服藥丸，且服藥後至少30分鐘內不得進食或飲用其他液體，否則可能影響藥效。諾和諾德美國醫療部門負責人Jason Brett指出，對於抗拒打針的患者而言，這無疑提供了極具吸引力的替代方案。
入門月費千一港元遠低針劑
為搶佔市場，諾和諾德採取了極具競爭力的定價策略。根據美國政府與藥廠的協議，口服版Wegovy的起始劑量（1.5毫克）定價為每月149美元（約1,162港元）。相比之下，現時針劑版的每月費用高達349美元（約3,900港元），口服版價格便宜逾半。
不過，1.5毫克僅為起始劑量，主要用於建立身體耐受性，尚未能達致顯著減重效果。後續療程將需逐步調升劑量至4毫克、9毫克，直至最高的25毫克，屆時藥費亦可能隨之上調。諾和諾德透露，新藥將透過藥房及部分遙距醫療平台發售，並會公布更多關於保險覆蓋的詳情。
