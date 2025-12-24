諾和諾德口服版「瘦瘦針」獲FDA開綠燈　免捱針月費僅千元料明年初攻美

全球減肥藥市場再掀戰幔。丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）旗下的王牌減肥針劑Wegovy（俗稱「瘦瘦針」）成功研發出口服藥版本，並於周一正式獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准。這款全球首創的口服GLP-1減肥藥物，預計將於2026年1月率先在美國上市，為恐懼打針的肥胖人士提供新選擇。其入門價格更大幅低於針劑版，勢將與勁敵美國禮來藥廠（Eli Lilly）展開新一輪激戰。

