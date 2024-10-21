諾如病毒｜深圳諾如病毒大爆發5類場所高危 感染性腹瀉傳染性強 5招預防
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港人愛在周末北上消費，但近日北上要小心感染諾如病毒！深圳疾控中心近日發出呼籲，指諾如病毒有踏入高峰期跡象，提醒大眾做好預防措施，保持個人衛生，市民出入以下5類場所要特別小心。
深圳諾如病毒｜感染高峰期每年10月開始 傳染性極強
據《深圳新聞網》本月15日報道，每年10月至翌年3月為中國諾如病毒感染的高峰期。諾如病毒俗稱「冬季嘔吐病」，最常見症狀是嘔吐和腹瀉，其次是噁心、腹痛、頭痛、發燒、畏寒和肌肉酸痛等，但兒童和成人的症狀略有不同：
- 兒童：以嘔吐為主
- 成人：以腹瀉為主
深圳市疾控中心近日指出，該市自10月以來，諾如病毒等其他感染性腹瀉聚集性疫情報告較2023年同期顯著上升。疾控中心呼籲託幼機構及中小學校加強防疫措施，以防止疫情發生及傳播。
諾如病毒｜4大傳播途徑
根據香港衛生署衛生防護中心及深圳疾病控制中心資料，諾如病毒具有極強傳染性及低感染劑量，其傳播途徑多樣，包括吸入患者嘔吐物或糞便釋出的氣溶膠、間接接觸受污染的環境，以及食用或飲用被病毒污染的食品或水，尤其是未經徹底煮熟的貝類和蔬果。
4大傳播途徑
- 食用或飲用受病毒污染的食物或水；
- 接觸患者的嘔吐物或糞便；
- 接觸受污染的物品；或
- 經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。
諾如病毒｜5類場所容易爆發
深圳市疾控中心指，諾如病毒的傳染性強、感染劑量低，只需18-2800個病毒粒子就可以感染，而一個人感染後，一次能排出數十億個病毒。感染諾如病毒後通常24至48小時就會發病，最短12小時，最長72小時就會發病。而且感染者痊癒後，並不具備持久的抗體保護，短期內若再次接觸病毒，或會二次感染，並指在托幼機構、學校、養老院等人群聚集場所中，極易引起爆發。
衛生防護中心亦提醒，在人多聚集的地方特別容易爆發，包括以下地點：
- 學校
- 安老院舍
- 酒店
- 遊戲設施場地
- 郵輪等
諾如病毒｜5大群組高危
衛生防護中心指出孕婦、嬰兒、幼兒、老人和免疫系統較弱等屬易受感染的群組，應避免進食沒有烹煮的食物（例如貝類海產，特別是生蠔）或食物內含有不會被煮熟的原料 （例如預製或預先包裝的沙律）。
諾如病毒｜預防諾羅病毒「五要五不要」
五要
- 飯前便後要洗手
- 海產魚蝦要煮熟
- 生熟食品要分開
- 房間環境要衛生
- 出現症狀要就診
五不要
- 生水未煮不要喝
- 體弱者不要生食水產品及蔬菜
- 病人不要為他人加工食品
- 無牌餐飲不要光顧
- 未做好防護，不要處理病人嘔吐物和污染物