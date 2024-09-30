照顧者/護老者津貼2024｜4大關愛基金津貼每月可領$5000 申請資格+方法一覽

政府自去年10月起把關愛基金下4項經濟援助計劃恆常化，包括「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」、「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃」（兩項照顧者津貼計劃）、「嚴重殘疾人士特別護理津貼計劃」及「為獲聘於有薪工作的高額傷殘津貼領取者提供津貼以聘請照顧者計劃」，多項津貼金額提高，以支援照顧者或殘疾人士。

