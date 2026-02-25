財政預算案2026醫療措施｜醫療券獎勵計劃延長2年 長者社區照顧券增至1.6萬張
1.料科大醫學院2028年錄取首批學生
政府已預留資源以配對形式供香港科技大學（科大）籌辦第三所醫學院，目標在2028/29學年錄取第一批學生。新醫學院會聚焦培養兼具臨床與科研能力的人才，並吸引更多醫學人才擔任教研工作。
政府在北都牛潭尾已預留土地作為新醫學院的永久校舍，以及發展綜合醫教研醫院。港府會為此預留資源。政府會與科大進一步探討綜合醫教研醫院的發展和營運模式，全力支持盡早開展工程。
2.基層醫療共治篩查擴展至乙型肝炎等
政府會推出「基層醫療共同治理網絡」，擴大篩查至乙型肝炎等病種，強化跨專業協作，並完善醫務化驗及放射診斷等輔助服務，首五年目標參與人數約七十萬。政府亦會在下半年推動社區藥物名冊和社區藥房計劃，方便市民。
3.長者醫療券獎賞先導計劃
計劃會延長2年至2028年底。當長者在同一年度使用醫療券支付檢查或慢病管理等特定基層醫療服務累計達$1,000元，便可獲$500醫療券獎賞，涉及額外開支約10億元。
4.改善公私營醫療
「第一個醫院發展計劃」的十六個項目將陸續完成。港府正按最新人口結構及分布，檢視「第二個醫院發展計劃」的項目規模及優次，並會適時公布及有序推展。為提高私營醫療服務收費透明度，讓市民作出醫療決定前更充分掌握價目資料，政府年內會向立法會提交相關規例。
5.長者社區照顧服務券增4,000張
政府下年度起把長者社區照顧服務券增加4000張至16,000張，以及把長者院舍照顧服務券增加1,000張至總數7,000張。政府同時會推動長者照顧服務市場進一步發展，促進政府資助服務和市場自資服務並行，提升整體服務容量。「廣東院舍照顧服務計劃」本月起新增2家至26家，覆蓋大灣區內地9個城市；去年底亦推出為期2年的「醫療補貼試行安排」，上限為每人每年門診費人民幣$10,000元及住院費$30,000萬元。
6.上中下游協同推進生命健康科技
我們正積極推進生命健康科技的上中下游協同發展：上游研發方面，港府會以「1+3」的模式推進，即河套深港科技創新合作區香港園區的生命健康研發總院，加上三所由大學籌建的分院。此外，InnoHK亦有多所研發中心；中游成果轉化方面，「產學研1+計劃」已支持十五個項目；下游產業方面，三大創科園區已匯聚近五百間相關企業和機構，生態蓬勃。
河套香港園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗所已與深圳園區建立協作平台，提供一站式臨床試驗支援、匯聚科研人員、整合數據庫，推動生物醫藥及疫苗研發。
7.明年成立國際臨床試驗學院
《中醫藥發展藍圖》勾劃香港中醫藥發展願景，推動中醫藥全方位、高質量及高水平發展。港府將向「中醫藥發展基金」注資5億元，就策略性主題進行研究、培訓及國際推廣。
新落成的香港中醫醫院及政府中藥檢測中心大樓已投入服務，有助推動中醫藥服務發展、科研創新及標準制訂，向國際展示中醫藥的優勢。「國際臨床試驗學院」將於明年成立，貢獻國家生物醫藥技術「引進來、走出去」，助力香港發展成為國際醫療創新樞紐。