生活越頹越想買嘢？研究：購物係大腦「補償機制」「齋揀」更勝拆包 唔大出血都可醫心

一般大眾往往將「購物減壓」視為衝動消費或浪費金錢的行為。然而，臨床心理學家指出，適度的「零售療法」（Retail Therapy）確實對心理健康有正面幫助。研究發現，購物行為不單是為了物質滿足，更是一種情緒調節工具，能幫助大腦在混亂的生活中重新掌握主導權。

