生活越頹越想買嘢？研究：購物係大腦「補償機制」「齋揀」更勝拆包 唔大出血都可醫心
購物有助重新獲得「掌控感」
根據《消費者心理學期刊》（Journal of Consumer Psychology）的一項研究顯示，購物行為能即時帶來快樂，並有效緩解長期的憂鬱感。臨床心理學家 Dr. Scott Bea 解釋，悲傷情緒往往與「感到生活失去控制」密切相關，而購物正好提供了一個重新掌控周遭環境的契機。
密西根大學（University of Michigan）在 2014 年的研究更有驚人發現：
1. 掌控感提升： 買到心儀物品所帶來的「掌控感」，比完全不購物的人高出40倍。
2. 負能量減退： 真正出手購物的人，其悲傷程度比只看而不買的人低3倍。
3. 自我肯定： 在心情低落時達成購物目標，會被大腦視為一種「個人成就」。
多巴胺在「下單前」已開始分泌
為何有時單純將商品「加入購物車」就能感到愉悅？研究解釋，購物的快樂源自多巴胺（Dopamine）的釋放，而且這種化學物質在「期待」階段就已經開始發揮作用。
1.期待激發快感： 單純瀏覽、滑動手機查看商品，大腦就會因為「期待獎勵」而分泌多巴胺，提升行動動力。
2.過程勝過結果： 即使最後沒有購買，單是「挑選」的過程已足以令情緒好轉，降低焦慮。
3.包裹期待感： 網購後等待包裹寄達的過程，能延長大腦的興奮度與滿足感。
視覺化練習助心理「轉場」
購物時的視覺享受也是減壓關鍵。Dr. Bea 指出，當我們觀看精美的櫥窗或網頁陳列時，視覺感官會帶領我們進入一個「理想世界」，暫時抽離現實的壓力。這種「視覺化」作用與運動員透過腦海預演來降低焦慮、提升表現的原理不謀而合。
心理專家提醒：過度消費恐成病態
雖然「零售療法」有助減壓，但 Dr. Bea 亦強調必須保持適度。若購物變成逃避現實的唯一機制，則可能演變成「強迫性購物障礙」（Oniomania）：
1.成癮警號： 約 5% 的美國人患有購物癮，其衝動程度與性成癮或賭博成癮類似。
2.失憶式消費： 嚴重者甚至會出現類似酗酒後的「斷片」情況，遺忘自己的購買行為。
3.財務陷阱： 若購物已導致財務困難或社交問題，應尋求專業諮商，而非單靠剪掉信用卡解決。
專家建議，除了購物，將注意力轉向運動或健康飲食等積極行為，同樣能獲得類似的心理滿足感與成就感。