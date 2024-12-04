女子患糖尿病 靠2招4個月內降血糖 飯後1項簡單運動激減31磅
飲食配合適量運動從來都是保持身體健康良方。台灣一名41歲女子患有糖尿病，除需要服用藥物來控制血糖外，醫生還建議她必須減重。在尋求第二意見後，經過藥物劑量的調整，並配合飲食計劃和餐後一項簡單運動，女子成功在4個月內將糖化血色素從9.2降至5.9，不僅成功緩解病情，體重也減輕了14公斤。
41歲女患糖尿病必須減重
台灣家醫科醫生李唐越於健康節目內指出，該位女病人初次檢查報告顯示空腹血糖值為127（正常值應低於100），糖化血色素高達9.2（正常值在4至5.6），意味著其平均血糖水平超過200，餐後血糖甚至可能超過300，確診為糖尿病。當時醫生就建議她服用兩種藥物來控制血糖，並且由於其體重高達85公斤（約187磅）而必須減肥。
女病人其後再向李唐越求診。經過評估後，李醫生建議將藥物劑量減少，同時選擇更適合她的藥物種類。同時，醫生建議她開始遵循飲食規劃，包括調整餐盤內容和進食順序。持續2個星期血糖已開始顯著下降。
飯後一項運動 降血糖效果顯著
女病人又對李醫生指，發現自己只要按照飲食計劃，再加上餐後約20分鐘的超慢跑，血糖就從300多逐漸降至200多，最終甚至低於100，效果令人滿意。經過一系列調整，李唐越提指大約4個月後，患者的糖化血色素從9.2降至7.5，最終在療程結束時降至5.9，意味著糖尿病問題已獲緩解，過程中藥物劑量更不增反減；此外，她的體重也從85公斤減至71公斤，大減14公斤（約31磅）。
醫生推薦「超慢跑」適當時間
如想利用超慢跑來穩定血糖，李唐越建議應在用餐後稍作休息5至10分鐘，在胃部不感到脹痛的情況下進行，而不要等到飯後1至2小時再開始，否則效果將會打折扣。對於高血壓患者，李醫生建議每次超慢跑至少40分鐘，最理想是60分鐘，並每週進行約5次（合共300分鐘），因為長時間的有氧運動對血壓控制更為理想。
事實上，超慢跑被視為有效降血糖血脂，甚至具有減肥效果，而且可選擇外出或在家進行，因而被不少醫生推崇。營養功能醫學專家劉博仁曾分享超慢跑做法：
超慢跑動作重點
- 保持上半身放鬆，手臂自然擺動。
- 前腳掌先落地，然後腳跟落地。
- 膝蓋和腳步輕微抬高。
- 落地時，腳步輕輕碰觸地板。
超慢跑注意事項
- 如在硬地板上運動建議先鋪上瑜伽墊，並換上舒適的運動鞋以保護膝蓋。
- 進行超慢跑時務必要保持腰挺直，避免彎腰駝背。
- 可以按自己的節奏進行，有時可以稍微加快，1秒進行2至3個節拍，腳微微抬起，慢慢跑。
- 超慢跑採用類似踩踏的方式，腳不要抬得太高，保持一種若即若離的感覺。
圖片來源：Facebook、影片截圖