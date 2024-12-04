女子患糖尿病 靠2招4個月內降血糖 飯後1項簡單運動激減31磅

飲食配合適量運動從來都是保持身體健康良方。台灣一名41歲女子患有糖尿病，除需要服用藥物來控制血糖外，醫生還建議她必須減重。在尋求第二意見後，經過藥物劑量的調整，並配合飲食計劃和餐後一項簡單運動，女子成功在4個月內將糖化血色素從9.2降至5.9，不僅成功緩解病情，體重也減輕了14公斤。

