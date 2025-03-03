常食1款「超級水果」死亡風險減21% 有效預防糖尿/腦退化/心血管疾病 醫生拆解日食「呢個份量」最有效

水果營養功效各異，部分甚至具有抗氧化及防癌功效。有醫生就引述包括哈佛大學等多份研究報告，並推薦1款「超級水果」。他形容該種水果擁有極強抗氧化能力，甚至可預防糖尿、心血管疾病及腦退化，食用特定份量，死亡風險最高可減少21%。

