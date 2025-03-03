常食1款「超級水果」死亡風險減21% 有效預防糖尿/腦退化/心血管疾病 醫生拆解日食「呢個份量」最有效
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水果營養功效各異，部分甚至具有抗氧化及防癌功效。有醫生就引述包括哈佛大學等多份研究報告，並推薦1款「超級水果」。他形容該種水果擁有極強抗氧化能力，甚至可預防糖尿、心血管疾病及腦退化，食用特定份量，死亡風險最高可減少21%。
莓果獲封「超級水果」 有助預防糖尿失智
台灣急診科醫師張適恆分享指，莓果被視為健康的超級食物；哈佛大學的研究顯示，莓果的健康效用包括：
- 助於減重
- 降低第2型糖尿病發病率
- 預防心血管疾病
- 改善失智症狀
研究還發現，每週規律食用莓果的人，與很少食用的人相比，整體死亡風險降低了21%。因此建議每天攝取半杯的莓果，以達到最佳的健康效果。
莓果的營養成分與抗氧化能力
張適恆在其YouTube頻道上分享，莓果富含高密度的植化素和抗氧化物，主要包括類黃酮、花青素、酚類、丹寧、白藜蘆醇，以及一種名為「類二苯乙烯」的化合物。這些成分在實驗室動物中顯示出延緩老化的效果，但在人類身上的效果仍需進一步證實。
抗氧化水果頭3名由莓果包辦
根據張適恆的介紹，美國康乃爾大學曾對25種水果進行分析，評估其抗氧化能力、多酚含量及吸收氧自由基的能力。結果顯示，莓果家族在這些指標中名列前茅，前三名分別為：
- 藍莓
- 黑莓
- 覆盆子，第四名則是石榴
張適恆指出，若進一步分析，草莓可降低14%的整體死亡率，藍莓21%，而蔓越莓則達到31%。在心血管及代謝相關的死亡風險方面，常吃莓果可降低25%的風險，其中蔓越莓降低51%，藍莓則可降低59%與呼吸道疾病相關的死亡風險。
每日正確食用份量
張適恆建議，每天應攝取約半杯莓果，即約100c.c容量。無論是單獨食用，或是加入正餐中皆可，但需注意莓果中的營養素怕熱，因此不宜將其加入剛泡好的燕麥粥、果茶或烤成餅乾，以確保攝取到最多的營養。