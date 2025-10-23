降血糖｜研究：「踮腳尖」助降血糖 飯後10分鐘血糖升幅降5成 簡單易做 附7大飲食習慣日常控糖
飯後10分鐘血糖升幅降5成
飯後血糖急升不只讓人昏昏欲睡，更會增加脂肪囤積與代謝負擔。若能在餐後維持血糖平穩，不僅減少胰島素分泌，也能降低糖尿病與心血管疾病風險。《控糖革命》作者 Jessie 實測指出，飯後做約10分鐘的「踮腳尖運動」，血糖上升幅度由+60 mg/dL降至+30 mg/dL，血糖回復時間縮短近1小時。
美國休士頓大學的研究（刊於《iScience》期刊）同樣發現，受試者在坐姿進行踮腳尖運動（比目魚肌啟動運動）時，餐後血糖波動下降約 50%，胰島素需求亦大幅減少。
激活比目魚肌促循環穩血糖
踮腳尖能降血糖的核心，在於小腿深處的「比目魚肌」。這條肌肉擁有約88%的慢肌纖維，能長時間燃燒能量，直接吸收血液中的葡萄糖與脂肪，不依賴糖原供應。這種特性使其成為人體的「代謝引擎」，能持續將多餘血糖輸送進肌肉細胞，繞過胰島素途徑，減輕胰腺負擔。持續啟動比目魚肌，能穩定血糖、促進循環，甚至改善胰島素阻抗。
坐著進行「踮腳尖」運動，無需站立或器材，10分鐘即可幫助血糖回落。
「踮腳尖運動」訓練步驟
1.坐姿準備
坐於穩固椅上，雙腳平放地面，膝蓋彎曲約90度，後背自然挺直。
2.重複訓練
- 保持前腳掌貼地，慢慢抬起腳後跟到最高點，停留1秒後再緩緩放下。
- 感受到小腿後側肌群的輕微酸脹，而非大腿緊繃。
- 維持每分鐘約8至12次，連續進行10分鐘。
7大飲食習慣日常控糖
良好的飲食習慣能穩定血糖、提升代謝效率，搭配運動才能發揮最大效果。
1.確保營養均衡
飲食多樣化、增加水果、蔬菜與全穀物攝取，能預防血糖不穩與身體虛弱。研究指出，均衡營養有助降低併發症風險並提升生活品質。
2.限制高糖攝入
長期高糖飲食會導致血糖持續偏高，增加體重與疲勞感，也使注意力下降。
3.選擇低GI食物
低GI食物讓血糖上升更平緩。掌握低GI食物的四大原則——高纖維量、低精緻化、高含酸量與短時間烹調，即可穩定血糖。
4.增加膳食纖維
女性每日應攝取逾25克、男性逾38克膳食纖維，可改善血糖與血脂，全穀、豆類與蔬果都是理想來源。
5.攝取健康脂肪
以不飽和脂肪（如橄欖油、堅果、深海魚）取代飽和脂肪，可改善胰島素敏感性並降低糖尿病風險。
6.控制份量頻率
留意含醣食物如全穀、水果與乳品的份量。每日水果與乳品各以1–2份為限，主食選低GI澱粉效果最佳。
7.避免空腹飲酒
酒精會抑制肝臟產糖，易引起低血糖。空腹或過量飲酒更可能導致胰臟炎，因此控糖者應節制飲用。