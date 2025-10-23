降血糖｜研究：「踮腳尖」助降血糖 飯後10分鐘血糖升幅降5成 簡單易做 附7大飲食習慣日常控糖

飯後10分鐘血糖升幅降5成

飯後血糖急升不只讓人昏昏欲睡，更會增加脂肪囤積與代謝負擔。若能在餐後維持血糖平穩，不僅減少胰島素分泌，也能降低糖尿病與心血管疾病風險。《控糖革命》作者 Jessie 實測指出，飯後做約10分鐘的「踮腳尖運動」，血糖上升幅度由+60 mg/dL降至+30 mg/dL，血糖回復時間縮短近1小時。

