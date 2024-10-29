200萬港人患鼻敏感 大力擤鼻涕或傷鼻腔致嚴重感染 醫生推薦3大舒緩方法
1. 全港約有多少人有鼻敏感問題？
在香港，約25%人口、即近200萬人，受到鼻敏感（過敏性鼻炎）的影響，這是一種常見的都市病。其主要成因包括外在環境因素和個人不良生活習慣，引致免疫力降低，增加了鼻敏感的風險。
2. 外在環境因素及個人生活習慣如何影響鼻敏感？
鼻敏感，或稱過敏性鼻炎，通常源自多種成因：
環境因素：是重要的誘因，包括潮濕的氣候促進了塵蟎的繁殖，以及空氣污染物如煙霧和汽車廢氣對鼻腔的刺激。
過敏原：可分為季節性（如花粉和霉菌）和長期性（如灰塵和動物毛髮），這些物質一旦進入體內便會引發過敏反應。
個人生活壓力和習慣：如睡眠不足及不良飲食等，也會降低免疫力，增加鼻敏感的風險。
3. 鼻敏感有何症狀？有何嚴重影響？
鼻敏感的症狀主要包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞及鼻子痕癢等，這些症狀與感冒相似，可能會持續一段時間。患者常常會感到眼睛痕癢、紅腫和流淚，甚至出現咳嗽和喉嚨不適。
若未能妥善處理，鼻敏感可能導致嚴重併發症，如睡眠窒息、哮喘、感染性鼻炎、鼻竇炎及中耳炎等，這些都會進一步影響患者的生活質素和健康。長期的鼻敏感還可能導致心理壓力增加，影響學習和工作效率。
隨著病情惡化，患者甚至可能失去嗅覺和味覺，並出現睡眠障礙，甚至導致睡眠窒息症和哮喘加重。
4. 轉季時鼻敏感特別容易發作，可以如何避免？
熱毛巾敷鼻：回到室內後，享受熱水浴或用熱毛巾敷鼻可幫助舒緩鼻塞。
定期清洗床單：定期清洗床單和被褥，使用攝氏60度以上的熱水去除塵蟎和霉菌，也能有效減少鼻敏感的機會。
多曬太陽：增強抵抗力是關鍵，建議多曬太陽和進行戶外運動，以促進身體健康。
保持室內空氣流通：避免長時間使用冷氣，並定期清潔空氣過濾器，以減少過敏原的積聚。
5. 以下偏方可治鼻敏感嗎？
偏方一：飲薑茶
民間智慧的效用在坊間一向眾說紛紜。但從醫學角度來看，薑茶被認為有助於提高免疫力和減少鼻塞，因其含有薑辣素，有助於舒緩炎症。
偏方二：食辣
食用辛辣的食物如紅椒和洋蔥，可能會刺激鼻腔黏膜，增加流鼻涕或打噴嚏的情況，甚至加重過敏反應，導致鼻塞、鼻癢等症狀。
偏方三：牛奶加蒜
效果尚無科學證據支持，雖然大蒜具有抗炎特性，但牛奶可能會引起部分人的過敏反應。
偏方四：蒜頭塞鼻
這種做法並不建議，因為可能引起刺激或感染。
6. 這些方法可舒緩鼻敏感嗎？
沖熱水涼：可以幫助舒緩鼻腔不適，因為熱水的蒸氣有助於保持鼻腔濕潤，減少黏液的堆積。
大力擤鼻涕：雖然能暫時清除鼻腔內的分泌物，但過度擤鼻可能會造成鼻腔受傷或引發耳部感染
熱氣蒸面：可以透過吸入蒸氣來減輕鼻塞，促進呼吸，但應小心避免燙傷。
但鍾醫生提醒，這些方法對於緩解鼻敏感症狀有一定效果，但未能根治問題的來源，但若症狀持續，仍需尋求專業醫療意見以獲得適當治療。
7. 你推薦哪些舒緩鼻敏感方法？
舒緩鼻敏感的方法有很多種，以下幾種特別有效：
鹽水沖洗鼻腔：
是一種無副作用的簡單方法，可以有效清除過敏原和分泌物，減輕症狀。其次
熱水浴：
能透過蒸氣舒緩鼻塞，特別是在戶外活動後，有助於清除皮膚和頭髮上的過敏原。
加濕器：
能保持室內空氣濕潤，可以減少鼻腔的不適感。