慣性頭痛｜返工即頭痛收工即生猛？ 拆解「情景性頭痛」3招自救紓緩

不少打工仔都有過「一踏入公司便頭痛，收工即藥到病除」的經歷，這並非單純的心理作用或偷懶藉口。內地南京一名張姓女主管受此困擾半年，經腦部電腦掃描（CT）檢查確認無器質性病變，但心理評估顯示有中度焦慮，最終確診為「情景性頭痛」。這是一種由特定環境壓力誘發的身心反應，絕非簡單的藉口。

