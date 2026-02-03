慣性頭痛｜返工即頭痛收工即生猛？ 拆解「情景性頭痛」3招自救紓緩
不少打工仔都有過「一踏入公司便頭痛，收工即藥到病除」的經歷，這並非單純的心理作用或偷懶藉口。內地南京一名張姓女主管受此困擾半年，經腦部電腦掃描（CT）檢查確認無器質性病變，但心理評估顯示有中度焦慮，最終確診為「情景性頭痛」。這是一種由特定環境壓力誘發的身心反應，絕非簡單的藉口。
大腦已將辦公室與壓力掛鈎
首都醫科大學宣武醫院神經外科副主任醫師王雲鵬指出，當大腦長期將辦公室與勞累、高壓掛鈎，會形成條件反射記憶。一進入該場景，人體便會激活「下丘腦—垂體—腎上腺軸」（HPA軸），釋放皮質醇（Cortisol）及腎上腺素等壓力激素，進入「戰鬥或逃跑」狀態。這些激素水平波動會引致頭部血管收縮痙攣及肌肉緊張，誘發痛楚。若頭痛伴隨胸悶或心前區擠壓感，代表身體壓力已近臨界點，必須立即休息。
3招自救舒緩頭痛
針對這類職場頭痛，專家提出了三項具體的自救方案：
實行「碎片化」放鬆：建議每專注工作一小時，便抽出五分鐘閉目養神，或進行頭部拉伸及按摩太陽穴，放鬆繃緊肌肉。
物理上「逃離」壓力源：若在座位感到頭痛，切勿「死頂」。應立即起身走到窗邊或下樓散步五分鐘。這種物理空間的轉移能讓大腦暫時切斷與工作場景的連結，快速緩解症狀。
為身體「充氧」：周末避免宅在家中，建議進行「森林浴」。研究顯示，置身森林環境能顯著降低皮質醇及血壓，新鮮空氣亦能改善腦部供血，修復疲勞的大腦。
注意5大危險信號
雖然大部分職場頭痛屬於原發性，但亦不能忽視潛在的嚴重病變。若出現以下危險信號，可能是繼發性頭痛（如腫瘤或中風）的徵兆，必須立即求醫：
- 突發劇痛：呈現霹靂或爆裂性的劇烈頭痛，需排除蛛網膜下腔出血
- 神經系統缺損：伴隨肢體無力、麻木、言語不清、視物重影或行走不穩
- 持續惡化：頭痛頻率與強度在數週內持續惡化，尤其是咳嗽或用力時加劇
- 高齡發病：50歲後新出現的頭痛，或性質突然改變
- 伴隨全身症狀：如發燒、頸部僵硬或皮疹