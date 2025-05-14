運動減脂｜中年男靠2組運動 3個月減體脂搣走脂肪肝 減去大肚腩現六塊腹肌
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內臟脂肪過多會增加患上脂肪肝和糖尿病的風險。有減肥專家分享一名中年男子的減重經歷，指事主原本腰圍過大，並由脂肪肝等內臟脂肪過多問題。事主其後勤做1種家居運動，持之以恆之下成功在3個月內減去大肚腩，搣走脂肪肝之餘甚至練出六塊腹肌，成績叫人鼓舞。
每日做2種運動 3個月減走肚腩現腹肌
台灣減重醫生蕭捷健在社交媒體上分享指，該位47歲男子原本腰圍過大，並有脂肪肝等內臟脂肪過多的問題。他採取的運動策略是每星期一、三、五做掌上壓；星期二、四、六則就做仰臥起坐，星期日休息，並且每次都做到力竭為止。
蕭捷健指這位男事主毋須光顧健身房，僅僅單純利用家中地板及堅定決心來提高基礎代謝率。經過3個月的持續運動，事主成功減去10%體脂，消除大肚腩之餘甚至練出腹肌，脂肪肝問題亦隨之消失。
可溶性纖維減內臟脂肪
除做運動外，蕭捷健指有研究顯示，每天攝取10克可溶性纖維可以減少7.4%的內臟脂肪。蔬菜、菇類和秋葵等含有黏性纖維的食物都屬於此類；每餐只需吃1碗糙米飯搭配2至3碗蔬菜，即可攝取足夠的可溶性纖維。
脂肪肝患者 肝癌風險增17倍
台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘曾指出有研究發現，脂肪肝患者日後心臟病死亡風險比一般人高出60%，患癌症風險也會增加，患肝癌風險更大增17倍。
推算全港100萬人患脂肪肝
推算逾100萬港人患脂肪肝 中文大學調查曾指出，逾4分之1香港成年人患有此症，另一項中大全民肝臟健康普查推算，全港超過100萬人患脂肪肝。事實上，脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」，其以後者較常見，而脂肪肝症狀並不明顯，較難被發現，但仍可留意以下5種症狀作初步判斷：
- 食慾不振
- 噁心
- 嘔吐
- 右上腹不適
- 疲勞
醫生提醒，過量攝取某些高熱量及高升糖指數食物，會導致脂肪肝風險大增，並引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌，這些不良飲食習慣還可能與心臟病、糖尿病及高膽固醇等慢性疾病有關，甚至可能與大腸瘜肉及大腸癌的風險相關。
- 精製澱粉類：如白米、白麵包和白麵條等，這些食物的升糖指數較高，會迅速提升血糖水平，進而刺激胰島素的分泌，長期下來容易導致脂肪堆積。
- 高糖食物：如糖果、甜點及含糖飲料等，這類食品不僅熱量高，還會導致血糖急劇波動，增加胰島素負擔，進一步影響肝臟健康。
- 高脂肪食品：尤其是反式脂肪及飽和脂肪含量高的食物，如炸食及某些加工肉類，這些食物會增加肝臟的負擔，並可能促進脂肪肝的形成。
- 高鹽食物：如加工食品、罐頭食品及快餐等，這類食物不僅會影響整體健康，還可能導致水腫及血壓升高，間接影響肝臟功能。