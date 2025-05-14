運動減脂｜中年男靠2組運動 3個月減體脂搣走脂肪肝 減去大肚腩現六塊腹肌

內臟脂肪過多會增加患上脂肪肝和糖尿病的風險。有減肥專家分享一名中年男子的減重經歷，指事主原本腰圍過大，並由脂肪肝等內臟脂肪過多問題。事主其後勤做1種家居運動，持之以恆之下成功在3個月內減去大肚腩，搣走脂肪肝之餘甚至練出六塊腹肌，成績叫人鼓舞。

