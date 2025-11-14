脂肪肝｜專家推薦6大家居運動 每日10分鐘輕鬆擊退脂肪肝 有效養肝同時減肚腩
破解脂肪肝四大迷思
據日本傳媒《女性セブンプラス》報道，日本久留米大學醫學院的川口巧教授指出，肝臟被稱為「沉默器官」，脂肪肝是指中性脂肪在肝細胞內異常積聚的疾病，通常無明顯症狀。當肝功能衰退時，肝臟無法有效分解損害大腦功能的物質，增加認知功能下降的風險。以下是川口教授對脂肪肝的四大迷思的解釋：
迷思一：肥人先有脂肪肝？
事實上，約有四分之一的脂肪肝患者並不屬於肥胖。脂肪肝的成因多樣，除了體重因素，還可能因長期缺乏運動、暴飲暴食、過量攝取碳水化合物與脂肪、飲食不均衡或快速節食導致肌肉流失等。因此，僅憑外在體型無法判斷是否患有脂肪肝。
迷思二：不飲酒就沒風險？
酒精並非脂肪肝的唯一成因。代謝功能障礙相關性脂肪肝（MASLD）主要與過量攝取碳水化合物及脂肪有關。此外，日常飲食中攝取過多果糖或頻繁飲用高糖飲品，也會增加患脂肪肝的風險。
迷思三：脂肪肝只影響中老年男性？
停經後的女性同樣需要提高警覺。更年期後，女性體內雌激素分泌下降，影響脂肪代謝速率，導致肝臟更易累積脂肪。即使年輕時保持苗條，若長期飲食不均衡且缺乏運動，仍可能患上脂肪肝。
迷思四：脂肪肝無法治癒？
若在脂肪肝惡化至肝硬化前及時介入治療，病情有望恢復正常。透過改善飲食和規律運動，通常約六個月至一年內可見顯著改善。但需避免從含糖飲品中攝取過量糖分與果糖。
6組簡單動作改善脂肪肝 每日10分鐘見效
川口巧教授在研究各類學術論文後，總結出6個動作，每日僅需10分鐘，不僅能提升肝臟健康，還能幫助消除腹部脂肪。此外，他還提出多項輔助方法以強化肝臟養護效果。
1.原地踏步（準備動作）
雙臂前後大幅度擺動，雙腿抬高進行原地踏步，建議連續進行20次。
2.毛巾伸展動作
抓住毛巾兩端，抬起雙臂並向外拉，增強肩膀到背部的肌肉，重複10次。
3.背部肌肉訓練
雙腳與肩同寬，膝蓋微彎，雙手在胸前交叉，保持背部挺直，緩慢前傾上半身，再恢復起始姿勢，重複10次。
4.深蹲
雙手於胸前交叉，雙腳與肩同寬，臀部下降至大腿與地面平行，再恢復起始姿勢，重複10次。
5.踮腳動作
雙腳打開約一個拳頭寬度，手扶牆壁或椅子，反覆進行腳跟抬起與放下，重複10次。
6.小腿伸展
雙臂伸直，手掌貼牆，單腳向後伸展，保持腳跟貼地，輕輕彎曲前腳膝蓋，維持10至20秒，換腳重複。
7.有氧運動
- 台階踏步：使用10至20cm高的平台進行上下踏步，持續10分鐘，確保安全。
- 慢跑：在住家周圍慢跑10到20分鐘，保持小幅步伐，注意以腳掌著地。