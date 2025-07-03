運動養生｜醫生靠超慢跑控血糖 飯後30分鐘輕鬆減肚腩 注意5大祕訣3類人最適合

食飽飯後血糖容易飆升，然而飽肚情況下亦未必適合做運動，要降血糖如何是好？有營養學專家就親身嘗試在飯後做1種簡單運動，毋須食藥就能夠穩住血糖值，甚至有不少糖尿患者因而成功減肥，就連中年發福出現的肚腩亦消失不見，有控制血糖需要的朋友不妨一試。

