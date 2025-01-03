研究列8大延壽運動 做1種運動最長延壽10年 慢跑延壽3年僅排第6
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想健康長壽，除注重日常飲食外，運動亦是不可或缺的一環。根據一項來自丹麥的研究，定期進行8種特定運動有助延長壽命，其中一種運動甚至可能讓人多活10年。
哥本哈根心臟研究1項運動最長延壽10年
丹麥的哥本哈根心臟研究（Copenhagen City Heart Study）曾進行一項研究，探討各種流行運動與壽命之間的關聯，並將結果發表於《Mayo Clinic Proceedings》醫學期刊。
研究對象為哥本哈根的8577名居民，年齡介乎20至93歲，研究持續約25年（1991年至2017年），分析他們的運動種類及習慣。結果顯示，與久坐不動的人相比，定期運動者的壽命確實較長，而不同運動的延壽效果亦有所不同，當中有8種運動效果最佳。
8大延壽運動
以下是研究中發現的8種延壽運動及其延壽年數：
- 第8名：健身，延壽1.5年
- 第7名：體操，延壽3.1年
- 第6名：慢跑，延壽3.2年
- 第5名：游泳，延壽3.4年
- 第4名：踩單車，延壽3.7年
- 第3名：踢足球，延壽4.7年
- 第2名：打羽毛球，延壽6.2年
- 第1名：打網球，延壽9.7年
多人運動更具延壽潛力
研究結果顯示，網球、羽毛球、足球等需要社交互動的運動，延壽效果尤為顯著。研究人員推測，這可能是因為有其他人一同參與，使運動變得更有趣，從而促使人們長期保持運動習慣。此外，定期與朋友見面亦有助於建立信任感和歸屬感。
心臟病專家分享延壽祕訣「1個字」
研究作者之一、心臟病專家James O’Keefe指出，「玩」是對抗壓力的天然解藥，而研究亦顯示了「玩伴」對健康的重要性。因此，他建議習慣單獨踩單車或慢跑的人，不妨考慮與他人組成運動團，這樣可能對健康更有益。
戶外運動更健康
研究還指出，與室內運動相比，踩單車、跑步等戶外運動能經常接觸陽光，可能更有助於放鬆心情和改善心理健康，從而達到延壽的效果。然而，研究團隊強調，這項研究屬於觀察性質，尚未能確定運動與長壽之間的因果關係。