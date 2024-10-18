32歲外賣員打3份工養活五口家 日做12.5小時疑過勞猝死
好爸爸為養家過勞猝死，馬來西亞一名32歲外賣員爸爸為養活一家五口，每天打3份工、平均每日工作12.5小時，終因過勞導致心臟病發去世。
根據馬來西亞媒體報道，這名32歲的外賣員名叫阿末法漢（Ahmad Farhan），是一位丈夫和3個孩子的父親。日前一名網紅在進行社會實驗時，將50令吉（約90港元）放在阿末法漢身上。雖然他最初對此舉感到困惑，但在得知這筆錢是贈予他時，他顯得十分激動，頻頻道謝。這段感激的畫面很快吸引了280萬人觀看，使他在短時間內成為網絡焦點。
一天打3份工養家5口
不幸的是，阿末法漢的妻子近日向媒體表示，丈夫在10月2日因過勞猝死。她透露，丈夫在9月初才找到一份新的貨車司機工作，但他仍然繼續兼職外賣工作，每天從早上7時30分工作至晚上8時。妻子認為，丈夫的猝死很可能是因為長時間勞動所致。她補充說，丈夫生前經常抱怨工作非常勞累，並且感到經濟壓力沉重。
解剖顯示心臟血管75%阻塞
報導指，阿末法漢一天打3份工，每日平均工作時間超過12.5小時，以養活一家5口。由於他的突然死亡，妻子要求醫院查明死因。在解剖報告出爐後，醫生告知妻子，發現他的心臟血管有75%阻塞，最可能的原因是過度勞累。
妻子憶述亡夫生前辛勞
妻子形容阿末法漢是一位勤奮、善良且負責任的人，生前總是照顧家人。由於猝死過於突然，他並沒有留下任何遺言。妻子表示，阿末法漢生前曾叮囑孩子們要彼此照顧，並表示明白丈夫養育一家人的辛勞。她哀傷地說：「這件事發生得如此突然，我真的不敢相信，因為他還這麼年輕。現在，只剩下我一個人要想辦法撫養孩子們了。」
自測12大過勞症狀
台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個過勞癥狀：
- 經常感到疲倦，健忘
- 突然覺得有衰老感
- 肩部和頸部強直發麻
- 因為疲勞和苦悶失眠
- 為小事煩躁和生氣
- 經常頭痛和胸悶
- 高血壓、糖尿病病史，心電圖不正常
- 體重突然變化大
- 最近幾年運動也不流汗
- 自我感覺身體良好而不看病
- 人際關係突然變壞
- 最近常工作失誤或者發生不和
3大範疇評估過勞
在2019年，世界衛生組織重新定義過勞為一種與長期工作壓力有關的慢性綜合症。過勞有三大主要特徵，包括能量耗盡或極度疲憊的感覺、對工作產生消極情緒或憤世嫉俗，以及工作效率顯著降低。根據澳洲昆士蘭健康部的資料，過勞會有以下17種常見症狀：
生理症狀
- 頭痛
- 胃痛或腸胃不適
- 疲累
- 常常生病
- 食慾改變
- 睡眠習慣改變
心理症狀
- 無助
- 憤世嫉俗
- 感到挫敗或自我懷疑
- 滿足感下降
- 感到孤獨、與世界脫離
- 失去動力
行為表現
- 日常工作表現下降
- 自我退出或隔離
- 拖延
- 爆發
- 使用物質來解決
過勞成因
工作相關
- 很少或根本無法控制工作
- 缺乏認同
- 過分苛刻的工作期望
- 單調或沒有挑戰性的工作
- 混亂或高壓環境
生活方式
- 工作過量，沒有社交或適當放鬆
- 缺乏親密關係、他人的支持
- 肩負太多責任，缺乏幫助
- 睡眠不足
人格特質
- 完美主義傾向
- 對自己和世界看法悲觀
- 欲控制不同事情
- 想闖出成就
6大方法改善過勞
- 向朋友、同事或社區群體尋求幫助。
- 平衡工作和家庭生活，並反思其價值和意義
- 休息，並藉休息時評估工作的優次
- 發展創意，發展自己的興趣
- 做運動，有助改善心情和精神
- 保持健康飲食，確保良好和充足的睡眠
關鍵詞過勞猝死