老年健康｜81歲醫生成功抗癌再選美 常食3種食物回春 1種運動每日5分鐘擊退關節病

歲月不饒人，但能否優雅老去卻可以選擇。現年81歲的日本內科醫師高岡邦子40多歲時曾經患癌，直到79歲時以史上最高齡姿態參加日本環球夫人選美並且獲獎。如今，她除了醫生本業之外亦涉足模特兒界，其逆轉祕訣更令人好奇。

