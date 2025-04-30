老年健康｜81歲醫生成功抗癌再選美 常食3種食物回春 1種運動每日5分鐘擊退關節病
克服癌症髖關節炎 79歲高齡贏選美獎項
綜合《週刊女性PRIME》等日本傳媒報道，高岡邦子的人生絕非一帆風順；40多歲時，她曾罹患嚴重子宮肌瘤，接受子宮摘除手術後發現是早期癌症，慶幸有及時接受治療，不致惡化。然而她隨後又深受嚴重更年期障礙及髖關節炎所苦，甚至一度嚴重到難以自行步行，需要「爬」去上廁所，最終接受人工髖關節手術。
經歷多次與疾病搏鬥，高岡邦子認為只為發覺身體有何小問題都應該趁早求醫，同時別忽略乳癌、子宮頸癌等癌症篩檢，切忌諱疾忌醫。直到前年，高齡79歲的她參與「Mrs. Universe Japan 2022」選美比賽，奪得第5名並贏得最上鏡獎，令她正式擁有模特兒及醫生的雙重身份。
81歲醫生抗老秘訣
為了鼓勵更多同齡人及受疾病困擾的患者，高岡邦子醫生多年來積極在網上分享自身病況、手術後康復、體態改善等健康管理的過程。她不認為自己老，還誓言就算90歲都想繼續穿高跟鞋，並公開自己維持健康的4大生活秘訣，幫助大家優雅地老去：
1.保持好奇心與挑戰精神
高岡邦子從小就充滿好奇心，她認為隨著年齡增長，難免對新事物感到不安，但她選擇以積極心態面對，無論是經歷手術或參加選美比賽都秉持挑戰心態。
2.自己煮飯／重視蛋白質攝取
65歲後，高岡邦子醫師徹底調整飲食習慣，短短2個月就發現皮膚和頭髮狀態大有改善；她盡可能避免在外用膳，並非不接觸加工食品。自己煮的同時，她會確保均衡攝取碳水化合物、脂質與蛋白質。當中她特別重視蛋白質攝取，每餐至少有3種蛋白質來源，例如除了魚肉做主食之外還會配合雞蛋或納豆。
3.戒除甜食預防糖化衰老
甜食容易讓身體「糖化」，導致皮膚出現皺紋或斑點，甚至與增加血脂、動脈硬化、骨質疏鬆等疾病息息相關。為此高岡邦子幾乎不吃甜食，就算想食零食都會選擇水煮蛋或芝士等低熱量蛋白質食材當點心。
4.「青蛙體操」保持髖關節靈活
高岡邦子經歷過髖關節炎，一度連行路都有困難；此後她習慣每周參加一次普拉提課程、固定去健身房兩次，平時也不忘持續健走、維持運動習慣。為了加強髖關節健康，她每天花5分鐘練習「青蛙體操」，提升髖關節柔軟度，效果包括矯正骨盆位置、改善小腹問題、減少腰痛頻率，還可以促進血液循環、消除水腫等。
青蛙體操5大步驟步驟
- 四腳著地，兩肘撐在地面，以不會痛的程度雙腳外展，腳跟內側碰著地面，呈現「青蛙姿勢」
- 背部維持筆直，像要伸展闊背肌般，髖關節前後緩緩平移10次。
- 讓盆骨左右緩緩平移各10次，有意識地活動髖關節。
- 將體重放在手肘，以盆骨為中心，向左、向右旋轉骨盆各10次。
- 以上動作每天練習3組。