以善心推動醫療創新 為新界西病人帶來更多希望
屯門醫院神經醫學中心近日完成全港首宗以「磁波刀」治療震顫型柏金遜症個案，正正是由善心醫療基金資助的研究項目，充分展示創新醫療如何在公營醫療系統中落地，改善病人生活。我們期待這粒種子成長、發芽，推動「磁波刀」治療服務標準化，惠及更多病人。
讓善款種子成長發芽
去年中，我在善心醫療基金的會議上首次聽及屯門醫院神經醫學中心的團隊，繼引入本港首套「磁波刀」系統後，希望將治療由原發性震顫擴展至震顫型柏金遜症患者。由於是嶄新治療，團隊希望先以研究方式推動治療，兩年內招募40名合適患者進行治療，以建立本地臨床數據，評估治療成效、安全性及持續性，為日後確立標準化治療方案奠下基礎。我深信撥出的150萬元善款，除了令40名病人及其家庭受惠外，也可為本港引入這個革命性治療燃點希望。
首名接受「磁波刀」治療的張先生今年二月完成手術。回想他數年前開始出現手震，其後確診震顫型柏金遜症。藥物治療未見理想改善症狀，最終更因手震影響而被迫停工，就連日常外出及社交亦大受打擊。
在接受「磁波刀」治療當日，他全程清醒，原本不停震動的手突然穩定下來，手震大幅消除。張先生形容是這些年來從未感受過的平靜。病人說，希望治療後與太太旅行，重拾生活樂趣，這份由治療帶來的改變與希望，正是善款最有溫度的成果。
基金同事向我報告這宗令人鼓舞的治療後，我同樣感受到張先生的激動。這一宗治療的意義，並不只在於「完成全港首例」，而是在於讓社會看見──新界西以至本港的醫療服務向來質素卓越、力臻完善，或許只要得到多一點點適切支持，除了讓病人重生，更可令服務再闖高峰。
不扣除成本全數投放新界西醫療服務
善心醫療基金由已故布政司鍾逸傑爵士於2007年創立，受醫院管理局大會監管。基金成立初心是希望幫助新界西區內有需要的病患者，促進社區健康。
新界西區內人口眾多，亦以基層市民為主，對公營醫療服務需求殷切。基金多年來一直投放善款於新界西醫院聯網轄下各間醫院，支持不同慈善醫療項目，務求讓病患者獲得更全面而優質的醫療服務。
善心醫療基金的善款大多來自社區各界熱心人士捐助，所有善款在不扣除行政費用下，全數用以資助新界西醫院聯網轄下各間醫院的慈善項目，務求讓每一份愛心都直接轉化為對病人的支持。我們珍惜每一份來自社區的信任，亦希望將這份信任化成長遠而具體的醫療支援。讓我們一起把善心化為行動，支持新界西醫療持續發展，為更多病人點燃希望。
捐款平台：https://www.ha.org.hk/ntwc/edonation/trust
專欄：輕鬆講‧醫事Talk
撰文：善心醫療基金主席鄭樹勝