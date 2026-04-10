以善心推動醫療創新　為新界西病人帶來更多希望

醫學進步，不僅是科技進步，更是讓有需要的病人真正受惠，讓長期病患者及其家人重新開展生活、重拾尊嚴與希望。新界西醫院聯網的善心醫療基金一直秉持以人為本的信念，積極支持聯網推動各項醫療服務發展，讓更多區內病患者得到更全面、更優質、更多元的治療選擇。

