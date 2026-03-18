Ha Go手機預約攻略｜家庭醫學門診難預約？ 網民拆解4招成功率大增 睇準2大時間釋放預約名額
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不少市民慨嘆公立醫院的普通科門診經常額滿，預約困難重重。近日有網民在網上討論區分享實戰心得，總結出四大秘訣，讓大家下次求診時能有備無患。
兩大途徑預約家庭醫學門診
家庭醫學門診（前稱普通科門診）主要處理非緊急的醫療需求，涵蓋傷風感冒、發燒、皮膚及腸胃不適等常見疾病，同時亦提供慢性病管理、健康諮詢與疫苗接種等預防保健服務。現時市民主要透過兩大途徑預約，包括：
- 致電各診所的熱線
- 用醫院管理局流動應用程式「HA Go」預約
鑑於電話熱線經常大塞車或名額爆滿，介面直觀且能即時顯示預約狀況的「HA Go」成為首選；加上年滿65歲的長者經App預約可享有「長者預約專籌」，因此成功機率相對較高。
手機HA Go預約方法
透過「HA Go」預約過程相對簡便，主要有以下3步
- 啟動HA Go手機App後，點擊進入「預約家庭醫學門診」頁面。
- 點選地區搜尋功能，系統會即時顯示各區門診的剩餘名額狀況。
- 揀選心水地區與診所後，按下「確認預約」，屆時依時應診即可。
名額有限預約難 網民分享4招增搶位機會
儘管門診預約系統與App提供24小時服務，但礙於各區門診名額始終有限，市民未必每次都能一擊即中。近日有網民就在網上討論並綜合出4大貼士，可顯著提升獲派籌的機會：
1.主攻設有夜診地區／避開繁忙時段
有網民留意到若選擇求診的地區設有夜間門診服務，放籌的機會相對較多；此外，有建議指避開求診高峰期，專攻平日中午或下午時段，勝算亦會較高。
2.轉戰偏遠或離島診所
市區門診往往「僧多粥少」，退而求其次選擇跨區到偏遠或離島地區就醫也是一條出路，其中離島、長洲或西貢區都是網民推薦的「冷門區域」。
3.睇準「搭正／搭半」釋放名額
由於預約系統會自動釋放由其他病人取消的空缺，坊間流傳系統大約每半小時會更新一次。有網民稱「搭正30分／00分會放返啲籌出嚟」；有人亦建議多利用App內的「我的預約」功能，輕鬆查閱最新的預約時間及狀態。
4.長者預約有優勢
有網民發現系統對特定群組設有優待，長者獲派籌的機率確實比一般市民高，聲稱「一定名額長者優先」。
家庭醫學診所主要服務2類病人
醫管局轄下普通科門診診所及社區健康中心於去年10月更名為「家庭醫學診所」及「家庭醫學綜合中心」，其中家庭醫學診所主要照顧兩類病人，包括：
- 患上腸胃炎或感冒等相對輕微症狀的「偶發性疾病病人」。
- 病情穩定的「長期病患者」。由於這類病人需要定期接受監察，診所會在每次覆診完畢後，直接按其臨床情況安排下一次的診期，因此病人毋須再自行致電或透過App預約。
全港75間家庭醫學診所地址及預約電話
|診所名單
|地址
|預約電話
|香港仔賽馬會家庭醫學診所
|香港仔水塘道10號
|3543 5011
|鴨脷洲家庭醫學診所
|鴨脷洲大街161號
|3543 5022
|明愛醫院家庭醫學診所 ( 明愛醫院 )
|深水埗永康街 111 號明愛醫院懷明樓地下
|3157 0123
|中區家庭醫學診所
|中環九如坊1號
|3543 5033
|中九龍家庭醫學診所
|旺角亞皆老街147號A
|3157 0810
|柴灣家庭醫學診所
|柴灣康民街1號地下
|3157 0088
|長沙灣賽馬會家庭醫學診所
|長沙灣廣利道2號
|3157 0122
|東九龍家庭醫學診所
|鑽石山斧山道160號
|3157 0117
|粉嶺家庭醫學診所
|粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心1樓
|3157 0937
|下葵涌家庭醫學診所
|葵涌麗祖路77號
|3157 0100
|香港佛教醫院家庭醫學診所 ( 香港佛教醫院 )
|樂富杏林街 10 號香港佛教醫院A座低層
|3157 0800
|紅磡家庭醫學診所
|紅磡差館里22號
|3157 0816
|錦田家庭醫學診所
|石崗錦田路200號
|3543 5008
|堅尼地城賽馬會家庭醫學診所
|堅尼地城域多利道45號
|3543 5088
|九龍灣家庭醫學診所
|九龍灣啟仁街9號一樓
|3157 0678
|九龍城李基紀念家庭醫學診所
|九龍城賈炳達道99號
|3157 0868
|葵涌伍若瑜夫人家庭醫學診所
|梨木樹和宜合道310號
|3157 0108
|廣華醫院家庭醫學診所 ( 廣華醫院 )
|油麻地窩打老道 25 號廣華醫院東華三院徐展堂門診大樓1樓
|3157 0125
|觀塘家庭醫學綜合中心
|觀塘協和街60號地下高層
|3157 0687
|藍田家庭醫學診所
|藍田啟田道99號
|3157 0679
|瀝源家庭醫學診所
|沙田瀝源街9號地下
|3157 0972
|馬鞍山家庭醫學診所
|馬鞍山西沙路609號地下
|3157 0982
|旺角李寶椿家庭醫學診所
|旺角鴉蘭街 22 號
|3157 0112
|梅窩家庭醫學診所
|大嶼山梅窩銀礦灣路2號梅窩政府合署地下及一樓
|3165 1078
|南昌家庭醫學診所
|長沙灣東京街西3號庫務大樓地下
|3543 5795
|南山家庭醫學診所
|深水埗南山邨南堯樓地下
|3157 0120
|牛頭角賽馬會家庭醫學診所
|牛頭角定安街 60 號地下
|3157 0680
|北區家庭醫學綜合中心
|上水衛和街3號北區社區健康中心大樓3樓
|3157 0965
|北葵涌家庭醫學診所
|葵涌大白田街125號
|3157 0101
|北南丫家庭醫學診所
|南丫島榕樹灣大街100號地下
|3165 103814
|北大嶼山家庭醫學綜合中心 ( 北大嶼山醫院 )
|大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院3樓
|3157 0106
|北角柏立基夫人家庭醫學診所
|北角七姊妹道140號一樓
|3157 0055
|聖母醫院家庭醫學診所 ( 聖母醫院 )
|黃大仙沙田坳道 118 號聖母醫院門診大樓地下
|3157 0118
|坪洲家庭醫學診所
|坪洲聖家路1號A地下
|3165 1058
|西貢方逸華家庭醫學診所
|西貢萬年街23號地下
|3157 0652
|西灣河家庭醫學診所
|西灣河太康街28號一樓
|3157 0066
|西營盤賽馬會家庭醫學診所
|西營盤皇后大道西134號
|3543 5000
|新蒲崗柏立基家庭醫學診所
|新蒲崗太子道東600號
|3157 0113
|沙頭角家庭醫學診所
|沙頭角公路（石涌凹段）58號地下
|3165 1070
|沙田(大圍)家庭醫學診所
|大圍文禮路2號地下
|3157 0992
|筲箕灣賽馬會家庭醫學診所
|筲箕灣柴灣道8號一樓
|3157 0077
|石硤尾家庭醫學診所
|深水埗石硤尾邨美禧樓2樓201B
|3157 0119
|順利家庭醫學診所
|觀塘順利邨利富樓地下
|3157 0682
|索罟灣家庭醫學診所
|南丫島索罟灣第二街1號地下
|3165 1062
|南葵涌賽馬會家庭醫學診所
|葵涌葵盛圍310號
|3157 0102
|長洲醫院家庭醫學診所 ( 長洲醫院 )
|長洲東灣長洲醫院路長洲醫院門診大樓1樓
|3165 1090
|赤柱家庭醫學診所
|赤柱黃麻角道14號地下
|3157 0011
|打鼓嶺家庭醫學診所
|打鼓嶺坪輋路136號打鼓嶺鄉村中心政府大樓地下
|3165 1072
|大澳賽馬會家庭醫學診所
|大嶼山大澳石仔埗街103號地下
|3165 1067
|大埔賽馬會家庭醫學診所
|大埔汀角路37號地下
|3157 0906
|大埔王少清家庭醫學診所
|大埔寶湖里1號地下
|3157 0926
|天水圍(天瑞路)家庭醫學診所
|天水圍天瑞路3號
|3543 5006
|天水圍(天業路)家庭醫學綜合中心
|天水圍天業路3號(香港濕地公園及天葵路慧景軒對面)
|2469 9222
|土瓜灣順德聯誼會梁銶琚家庭醫學診所
|九龍城馬頭圍道165號土瓜灣市政大廈暨政府合署2樓
|3157 0850
|將軍澳(寶寧路)家庭醫學診所
|將軍澳寶寧路28號地下
|3157 0660
|將軍澳賽馬會家庭醫學診所
|將軍澳寶琳北路99號地下
|3157 0662
|將軍澳南家庭醫學診所
|將軍澳唐賢街30號將軍澳政府合署北座一樓
|3542 5741
|青衣長康家庭醫學診所
|青衣長康邨長康第一商場3樓
|3157 0103
|青衣市區家庭醫學診所
|青衣青綠街21號
|3157 0105
|荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所
|荃灣沙咀道213號
|3157 0107
|慈雲山伍若瑜家庭醫學診所
|慈雲山雙鳳街55號
|3157 0116
|屯門家庭醫學診所
|屯門新墟青賢街11號
|3543 0886
|屯門湖康家庭醫學診所
|屯門湖康街2號
|3543 0887
|屯門仁愛家庭醫學診所
|屯門屯利街六號地下
|3543 0888
|東華東院家庭醫學診所 ( 東華東院 )
|銅鑼灣東院道 19 號東華東院 主座大樓地下
|2162 6880
|東華醫院家庭醫學診所 ( 東華醫院 )
|上環普仁街 12 號東華醫院鶴堅士樓地下
|3543 5958
|灣仔貝夫人家庭醫學診所
|灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層
|3157 0000
|環翠家庭醫學診所
|柴灣環翠邨第12座地下
|3157 0099
|橫頭磡賽馬會家庭醫學診所
|橫頭磡聯合道200號
|3157 0115
|西九龍家庭醫學診所
|深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署地下
|3157 0121
|仁濟醫院家庭醫學診所 ( 仁濟醫院 )
|荃灣仁濟街 7-11 號仁濟醫院C座3樓
|3157 0109
|油麻地賽馬會家庭醫學診所
|油麻地炮台街145號一樓
|3157 0880
|圓洲角家庭醫學診所
|沙田插桅杆街29號地下
|3157 0995
|元朗賽馬會家庭醫學診所
|元朗青山公路（元朗段）269號
|3543 5007
|元朗容鳳書家庭醫學診所
|元朗西菁街26號
|3543 5009