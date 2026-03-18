醫管局 普通科門診 Ha Go手機預約攻略｜家庭醫學門診難預約？ 網民拆解4招成功率大增 睇準2大時間釋放預約名額

Ha Go手機預約攻略｜家庭醫學門診難預約？ 網民拆解4招成功率大增 睇準2大時間釋放預約名額

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不少市民慨嘆公立醫院的普通科門診經常額滿，預約困難重重。近日有網民在網上討論區分享實戰心得，總結出四大秘訣，讓大家下次求診時能有備無患。

兩大途徑預約家庭醫學門診

家庭醫學門診（前稱普通科門診）主要處理非緊急的醫療需求，涵蓋傷風感冒、發燒、皮膚及腸胃不適等常見疾病，同時亦提供慢性病管理、健康諮詢與疫苗接種等預防保健服務。現時市民主要透過兩大途徑預約，包括：

  1. 致電各診所的熱線
  2. 用醫院管理局流動應用程式「HA Go」預約

鑑於電話熱線經常大塞車或名額爆滿，介面直觀且能即時顯示預約狀況的「HA Go」成為首選；加上年滿65歲的長者經App預約可享有「長者預約專籌」，因此成功機率相對較高。

手機HA Go預約方法

透過「HA Go」預約過程相對簡便，主要有以下3步

  1. 啟動HA Go手機App後，點擊進入「預約家庭醫學門診」頁面。
  2. 點選地區搜尋功能，系統會即時顯示各區門診的剩餘名額狀況。
  3. 揀選心水地區與診所後，按下「確認預約」，屆時依時應診即可。

名額有限預約難 網民分享4招增搶位機會

儘管門診預約系統與App提供24小時服務，但礙於各區門診名額始終有限，市民未必每次都能一擊即中。近日有網民就在網上討論並綜合出4大貼士，可顯著提升獲派籌的機會：

1.主攻設有夜診地區／避開繁忙時段

有網民留意到若選擇求診的地區設有夜間門診服務，放籌的機會相對較多；此外，有建議指避開求診高峰期，專攻平日中午或下午時段，勝算亦會較高。

2.轉戰偏遠或離島診所

市區門診往往「僧多粥少」，退而求其次選擇跨區到偏遠或離島地區就醫也是一條出路，其中離島、長洲或西貢區都是網民推薦的「冷門區域」。

3.睇準「搭正／搭半」釋放名額

由於預約系統會自動釋放由其他病人取消的空缺，坊間流傳系統大約每半小時會更新一次。有網民稱「搭正30分／00分會放返啲籌出嚟」；有人亦建議多利用App內的「我的預約」功能，輕鬆查閱最新的預約時間及狀態。

4.長者預約有優勢

有網民發現系統對特定群組設有優待，長者獲派籌的機率確實比一般市民高，聲稱「一定名額長者優先」。

家庭醫學診所主要服務2類病人

醫管局轄下普通科門診診所及社區健康中心於去年10月更名為「家庭醫學診所」及「家庭醫學綜合中心」，其中家庭醫學診所主要照顧兩類病人，包括：

  1. 患上腸胃炎或感冒等相對輕微症狀的「偶發性疾病病人」。
  2. 病情穩定的「長期病患者」。由於這類病人需要定期接受監察，診所會在每次覆診完畢後，直接按其臨床情況安排下一次的診期，因此病人毋須再自行致電或透過App預約。

全港75間家庭醫學診所地址及預約電話

診所名單 地址 預約電話
香港仔賽馬會家庭醫學診所 香港仔水塘道10號 3543 5011
鴨脷洲家庭醫學診所 鴨脷洲大街161號 3543 5022
明愛醫院家庭醫學診所 ( 明愛醫院 ) 深水埗永康街 111 號明愛醫院懷明樓地下 3157 0123
中區家庭醫學診所 中環九如坊1號 3543 5033
中九龍家庭醫學診所 旺角亞皆老街147號A 3157 0810
柴灣家庭醫學診所 柴灣康民街1號地下 3157 0088
長沙灣賽馬會家庭醫學診所 長沙灣廣利道2號 3157 0122
東九龍家庭醫學診所 鑽石山斧山道160號 3157 0117
粉嶺家庭醫學診所 粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心1樓 3157 0937
下葵涌家庭醫學診所 葵涌麗祖路77號 3157 0100
香港佛教醫院家庭醫學診所 ( 香港佛教醫院 ) 樂富杏林街 10 號香港佛教醫院A座低層 3157 0800
紅磡家庭醫學診所 紅磡差館里22號 3157 0816
錦田家庭醫學診所 石崗錦田路200號 3543 5008
堅尼地城賽馬會家庭醫學診所 堅尼地城域多利道45號 3543 5088
九龍灣家庭醫學診所 九龍灣啟仁街9號一樓 3157 0678
九龍城李基紀念家庭醫學診所 九龍城賈炳達道99號 3157 0868
葵涌伍若瑜夫人家庭醫學診所 梨木樹和宜合道310號 3157 0108
廣華醫院家庭醫學診所 ( 廣華醫院 ) 油麻地窩打老道 25 號廣華醫院東華三院徐展堂門診大樓1樓 3157 0125
觀塘家庭醫學綜合中心 觀塘協和街60號地下高層 3157 0687
藍田家庭醫學診所 藍田啟田道99號 3157 0679
瀝源家庭醫學診所 沙田瀝源街9號地下 3157 0972
馬鞍山家庭醫學診所 馬鞍山西沙路609號地下 3157 0982
旺角李寶椿家庭醫學診所 旺角鴉蘭街 22 號 3157 0112
梅窩家庭醫學診所 大嶼山梅窩銀礦灣路2號梅窩政府合署地下及一樓 3165 1078
南昌家庭醫學診所 長沙灣東京街西3號庫務大樓地下 3543 5795
南山家庭醫學診所 深水埗南山邨南堯樓地下 3157 0120
牛頭角賽馬會家庭醫學診所 牛頭角定安街 60 號地下 3157 0680
北區家庭醫學綜合中心 上水衛和街3號北區社區健康中心大樓3樓 3157 0965
北葵涌家庭醫學診所 葵涌大白田街125號 3157 0101
北南丫家庭醫學診所 南丫島榕樹灣大街100號地下 3165 103814
北大嶼山家庭醫學綜合中心 ( 北大嶼山醫院 ) 大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院3樓 3157 0106
北角柏立基夫人家庭醫學診所 北角七姊妹道140號一樓 3157 0055
聖母醫院家庭醫學診所 ( 聖母醫院 ) 黃大仙沙田坳道 118 號聖母醫院門診大樓地下 3157 0118
坪洲家庭醫學診所 坪洲聖家路1號A地下 3165 1058
西貢方逸華家庭醫學診所 西貢萬年街23號地下 3157 0652
西灣河家庭醫學診所 西灣河太康街28號一樓 3157 0066
西營盤賽馬會家庭醫學診所 西營盤皇后大道西134號 3543 5000
新蒲崗柏立基家庭醫學診所 新蒲崗太子道東600號 3157 0113
沙頭角家庭醫學診所 沙頭角公路（石涌凹段）58號地下 3165 1070
沙田(大圍)家庭醫學診所 大圍文禮路2號地下 3157 0992
筲箕灣賽馬會家庭醫學診所 筲箕灣柴灣道8號一樓 3157 0077
石硤尾家庭醫學診所 深水埗石硤尾邨美禧樓2樓201B 3157 0119
順利家庭醫學診所 觀塘順利邨利富樓地下 3157 0682
索罟灣家庭醫學診所 南丫島索罟灣第二街1號地下 3165 1062
南葵涌賽馬會家庭醫學診所 葵涌葵盛圍310號 3157 0102
長洲醫院家庭醫學診所 ( 長洲醫院 ) 長洲東灣長洲醫院路長洲醫院門診大樓1樓 3165 1090
赤柱家庭醫學診所 赤柱黃麻角道14號地下 3157 0011
打鼓嶺家庭醫學診所 打鼓嶺坪輋路136號打鼓嶺鄉村中心政府大樓地下 3165 1072
大澳賽馬會家庭醫學診所 大嶼山大澳石仔埗街103號地下 3165 1067
大埔賽馬會家庭醫學診所 大埔汀角路37號地下 3157 0906
大埔王少清家庭醫學診所 大埔寶湖里1號地下 3157 0926
天水圍(天瑞路)家庭醫學診所 天水圍天瑞路3號 3543 5006
天水圍(天業路)家庭醫學綜合中心 天水圍天業路3號(香港濕地公園及天葵路慧景軒對面) 2469 9222
土瓜灣順德聯誼會梁銶琚家庭醫學診所 九龍城馬頭圍道165號土瓜灣市政大廈暨政府合署2樓 3157 0850
將軍澳(寶寧路)家庭醫學診所 將軍澳寶寧路28號地下 3157 0660
將軍澳賽馬會家庭醫學診所 將軍澳寶琳北路99號地下 3157 0662
將軍澳南家庭醫學診所 將軍澳唐賢街30號將軍澳政府合署北座一樓 3542 5741
青衣長康家庭醫學診所 青衣長康邨長康第一商場3樓 3157 0103
青衣市區家庭醫學診所 青衣青綠街21號 3157 0105
荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所 荃灣沙咀道213號 3157 0107
慈雲山伍若瑜家庭醫學診所 慈雲山雙鳳街55號 3157 0116
屯門家庭醫學診所 屯門新墟青賢街11號 3543 0886
屯門湖康家庭醫學診所 屯門湖康街2號 3543 0887
屯門仁愛家庭醫學診所 屯門屯利街六號地下 3543 0888
東華東院家庭醫學診所 ( 東華東院 ) 銅鑼灣東院道 19 號東華東院 主座大樓地下 2162 6880
東華醫院家庭醫學診所 ( 東華醫院 ) 上環普仁街 12 號東華醫院鶴堅士樓地下 3543 5958
灣仔貝夫人家庭醫學診所 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層 3157 0000
環翠家庭醫學診所 柴灣環翠邨第12座地下 3157 0099
橫頭磡賽馬會家庭醫學診所 橫頭磡聯合道200號 3157 0115
西九龍家庭醫學診所 深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署地下 3157 0121
仁濟醫院家庭醫學診所 ( 仁濟醫院 ) 荃灣仁濟街 7-11 號仁濟醫院C座3樓 3157 0109
油麻地賽馬會家庭醫學診所 油麻地炮台街145號一樓 3157 0880
圓洲角家庭醫學診所 沙田插桅杆街29號地下 3157 0995
元朗賽馬會家庭醫學診所 元朗青山公路（元朗段）269號 3543 5007
元朗容鳳書家庭醫學診所 元朗西菁街26號 3543 5009

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