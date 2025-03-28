痔瘡治療｜生痔瘡會自己好？不治療會怎樣？ 醫生拆解常見症狀+成因+預防方法

【痔瘡/症狀/成因/治療/預防】痔瘡是常見的都市病之一，坊間更流傳「十男九痔、十女十痔」的說法，顯示其普遍性與困擾程度。外科專科醫生劉卓靈接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，痔瘡可由多種因素引致，早期症狀容易被忽視，若未及時處理，可能嚴重影響生活質素，他將深入講解痔瘡的成因、症狀、分類、治療及預防方法，幫助大眾認識及有效應對這種「難言之隱」。