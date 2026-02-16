失眠｜人人要睡8小時？褪黑激素有用？ 醫生拆解6大失眠迷思 數綿羊更難入眠

不少人對睡眠存有既定印象，例如「一定要睡滿8小時」、「發夢即代表睡得差」等。香港老人科醫學會委員老人科專科醫生鄭戩毅，以及香港中文大學醫學院精神科學系助理教授陳銀燕指出，這些說法未必全面，若理解有誤，反而可能加重焦慮，影響入睡。兩人綜合臨床經驗，逐一拆解常見迷思及其背後的醫學根據。