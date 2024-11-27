流感感冒｜上季799人死於流感 4大病徵分辨流感vs感冒 高危群組/預防方法一覽

流感感冒｜上季799人死於流感 4大病徵分辨流感vs感冒 預防方法一覽

生活健康
東方新地
【流感vs感冒/流感感冒/流感疫苗/2024流感針/流感症狀/流感高峰期】據衛生防護中心數字顯示，2023-24 年度流感季中，香港共錄得 1,182 宗嚴重流感個案，當中包括 799 宗死亡個案。流感和感冒症狀相似，但病因及嚴重程度截然不同。社會醫學專科醫生方玉輝接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，流感與一般感冒病徵相似容易混淆，但仍能靠幾個特點分辨，今年有專家預測會出現流感「雙高峰」，建議市民及早接種流感疫苗預防，加強防護、避免引發重症或併發症。

流感感冒目錄

1. 流感與感冒的成因有何分別？

方醫生指出，流感與感冒的成因在於病毒種類不同：

  • 流感：由流感病毒（如甲型、乙型流感病毒）引起，具有高度傳染性，並隨季節波動。香港流感高峰期一般在冬季（1至3月）及夏季（7至8月）
  • 感冒：由多種其他病毒引起，例如鼻病毒、腺病毒等，症狀相對輕微，主要影響呼吸道局部

2. 流感與感冒的徵狀有分別嗎？

潛伏期

  • 感冒：潛伏期較短，一般1至2天
  • 流感：潛伏期約1至4天

症狀及嚴重程度

感冒的症狀通常較輕微：

  • 流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、輕微咳嗽
  • 有時可能出現輕度發燒、疲倦、頭痛

流感病徵更明顯且嚴重：

  • 全身症狀：高燒、周身骨痛、肌肉酸痛、頭痛
  • 持續高燒：即使服用退燒藥後，發燒會反覆出現
  • 倦怠無力：患者全身乏力，甚至無法進行日常活動
  • 併發症風險：如肺炎、心肌炎、腦炎等，尤其在高危人士中更為常見

3. 一般市民可以如何分辨感冒及流感？

方醫生指出，市民可根據以下特徵區分感冒和流感：

  • 感冒：症狀較輕，患者多數仍可正常上班、上學，病程約2至5天，適當休息後可自行痊癒
  • 流感：症狀重，患者往往需要臥床休息，病程長達1至2週，恢復較慢

他特別提醒，流感患者的疲倦和無力感更為明顯，如發現持續高燒不退、全身酸痛，應立即就醫。

4. 哪些人士屬感染流感的高危群組？

  • 長者：65歲或以上
  • 幼童：特別是5歲以下的兒童
  • 慢性病患者：如心血管疾病、糖尿病、慢性肺病患者
  • 孕婦：孕期免疫力較低
  • 醫護人員：經常接觸患者，暴露風險較高
  • 長期吸煙者：免疫力較低，更容易感染

5. 感冒及流感在治療上有何分別？

方醫生指出，感冒患者通常只需充足休息、多喝水，並服用對症藥物如撲熱息痛即可緩解；但對於流感患者，醫生可能處方抗病毒藥物，以減輕病情和縮短病程，對於抵抗力較弱的高危人士或出現併發症者，可能需要住院治療。

6. 今年的流感「雙高峰」是甚麼？市民應如何自保？

方醫生解釋，專家研究數據後估計今年可能H1、H3兩種流感的雙高峰，而第一個高峰或會在12月初出現，數周後再出現第二個高峰。市民應提前接種疫苗，並加強個人防護，例如佩戴口罩、勤洗手、避免前往人多擠迫的地方。

7. 流感高峰期有哪些行為或活動應避免？

  • 勿參加人多擠迫的活動：如聚會、演唱會、公共交通工具高峰時段
  • 勿密閉空間久留：如空氣不流通的辦公室、課室
  • 勿在生病時外出：如感冒或流感患者應戴口罩並避免外出，以免傳播病毒

8. 有哪些預防流感的建議？

  • 保持良好個人衛生：經常洗手，避免觸摸口、鼻、眼
  • 戴口罩：特別是在公共交通工具上或擁擠場所
  • 定期消毒家居：使用稀釋漂白水清潔門把手、桌面等高頻接觸區域
  • 保持身體健康：均衡飲食、多喝水、規律運動、充足睡眠

9. 哪些人士宜打流感疫苗？何時打最好？

宜接種疫苗人士：

  • 長者、幼童、孕婦、慢性病患者
  • 醫護人員、院舍工作者
  • 從事高風險職業者，如公共交通司機

流感疫苗最佳接種時間：

  • 疫苗需要兩周時間發揮效用，因此應在冬季開始前接種
流感感冒 社會醫學專科醫生方玉輝（圖片來源：受訪者提供）
社會醫學專科醫生方玉輝（圖片來源：受訪者提供）

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圖片來源：受訪者提供

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