流感感冒｜上季799人死於流感 4大病徵分辨流感vs感冒 預防方法一覽
【流感vs感冒/流感感冒/流感疫苗/2024流感針/流感症狀/流感高峰期】據衛生防護中心數字顯示，2023-24 年度流感季中，香港共錄得 1,182 宗嚴重流感個案，當中包括 799 宗死亡個案。流感和感冒症狀相似，但病因及嚴重程度截然不同。社會醫學專科醫生方玉輝接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，流感與一般感冒病徵相似容易混淆，但仍能靠幾個特點分辨，今年有專家預測會出現流感「雙高峰」，建議市民及早接種流感疫苗預防，加強防護、避免引發重症或併發症。
流感感冒目錄
1. 流感與感冒的成因有何分別？
方醫生指出，流感與感冒的成因在於病毒種類不同：
- 流感：由流感病毒（如甲型、乙型流感病毒）引起，具有高度傳染性，並隨季節波動。香港流感高峰期一般在冬季（1至3月）及夏季（7至8月）
- 感冒：由多種其他病毒引起，例如鼻病毒、腺病毒等，症狀相對輕微，主要影響呼吸道局部
流感病徵更明顯且嚴重：
- 全身症狀：高燒、周身骨痛、肌肉酸痛、頭痛
- 持續高燒：即使服用退燒藥後，發燒會反覆出現
- 倦怠無力：患者全身乏力，甚至無法進行日常活動
- 併發症風險：如肺炎、心肌炎、腦炎等，尤其在高危人士中更為常見
3. 一般市民可以如何分辨感冒及流感？
方醫生指出，市民可根據以下特徵區分感冒和流感：
- 感冒：症狀較輕，患者多數仍可正常上班、上學，病程約2至5天，適當休息後可自行痊癒
- 流感：症狀重，患者往往需要臥床休息，病程長達1至2週，恢復較慢
他特別提醒，流感患者的疲倦和無力感更為明顯，如發現持續高燒不退、全身酸痛，應立即就醫。
4. 哪些人士屬感染流感的高危群組？
- 長者：65歲或以上
- 幼童：特別是5歲以下的兒童
- 慢性病患者：如心血管疾病、糖尿病、慢性肺病患者
- 孕婦：孕期免疫力較低
- 醫護人員：經常接觸患者，暴露風險較高
- 長期吸煙者：免疫力較低，更容易感染
5. 感冒及流感在治療上有何分別？
方醫生指出，感冒患者通常只需充足休息、多喝水，並服用對症藥物如撲熱息痛即可緩解；但對於流感患者，醫生可能處方抗病毒藥物，以減輕病情和縮短病程，對於抵抗力較弱的高危人士或出現併發症者，可能需要住院治療。
6. 今年的流感「雙高峰」是甚麼？市民應如何自保？
方醫生解釋，專家研究數據後估計今年可能H1、H3兩種流感的雙高峰，而第一個高峰或會在12月初出現，數周後再出現第二個高峰。市民應提前接種疫苗，並加強個人防護，例如佩戴口罩、勤洗手、避免前往人多擠迫的地方。
7. 流感高峰期有哪些行為或活動應避免？
- 勿參加人多擠迫的活動：如聚會、演唱會、公共交通工具高峰時段
- 勿密閉空間久留：如空氣不流通的辦公室、課室
- 勿在生病時外出：如感冒或流感患者應戴口罩並避免外出，以免傳播病毒
8. 有哪些預防流感的建議？
- 保持良好個人衛生：經常洗手，避免觸摸口、鼻、眼
- 戴口罩：特別是在公共交通工具上或擁擠場所
- 定期消毒家居：使用稀釋漂白水清潔門把手、桌面等高頻接觸區域
- 保持身體健康：均衡飲食、多喝水、規律運動、充足睡眠
流感疫苗最佳接種時間：
- 疫苗需要兩周時間發揮效用，因此應在冬季開始前接種
圖片來源：受訪者提供