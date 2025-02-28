前列腺癌症狀｜多射精減患癌風險？注意排尿2大警號 戒4大生活壞習慣

【前列腺癌/症狀/高危因素/預防】前列腺癌位列本港男性第三大常見癌症，每25位男性便有1位患上，尤其隨著年齡增長，患病風險顯著提高。香港外科護理學院院長兼泌尿外科顧問護師杜海柱接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，前列腺癌早期多數無明顯症狀，需依賴檢測及早發現。他強調，高危群體應特別注重預防與定期檢查，以降低患病風險。