前列腺癌症狀｜多射精減患癌風險？注意排尿2大警號 戒4大生活壞習慣
前列腺癌症狀目錄
1. 前列腺癌早期有哪些症狀？
杜海柱表示，前列腺癌早期沒有特定症狀，一些患者甚至毫無異常。部分前列腺癌患者可能伴隨前列腺增生情況，導致以下徵狀：
- 排尿困難：感覺尿液排不盡，或有排尿次數增多的情況。
- 膀胱過度活躍：包括尿頻、尿急，甚至急迫性尿失禁。
杜海柱強調，單憑小便徵狀無法判定是否患有前列腺癌。建議出現相關症狀時，接受前列腺特殊抗原 (PSA) 檢測以評估風險。
2. 哪些男士較大機會患上前列腺癌？
杜海柱指出，以下男性群體的患病風險較高：
- 年齡因素：60歲以上男士風險顯著上升
- 家族遺傳史：若父親或兄弟在年輕時患上前列腺癌，個人風險會增加2至3倍
- 超重或肥胖：研究顯示，超重的男士患晚期前列腺癌的風險更高
3. 哪些因素或生活習慣會增加前列腺癌風險？
杜海柱提到，部分不健康的生活方式會增加前列腺癌風險，例如：
- 缺乏運動：導致身體超重或肥胖，增加患晚期前列腺癌的風險。
- 高脂肪飲食：攝取過多飽和脂肪與前列腺癌風險相關。
- 番茄紅素攝入不足：番茄紅素被證實有助降低風險，建議多吃熟番茄、杏、西瓜等富含番茄紅素的食物。
- 大豆黃酮攝取不足：建議多攝取大豆、毛豆、十字花科蔬菜等食品，有助降低患病風險。
4. 迷思一：射精次數多有助預防前列腺癌？
杜海柱指出，有觀察性研究顯示，每月射精次數達21次或以上的男士，相比每月射精少於7次者，患前列腺癌的風險較低。然而，他強調，目前沒有隨機對照試驗證實此觀點，因此射精次數多與預防前列腺癌的關聯尚無定論。
5. 迷思二：小便後滴尿是前列腺癌症狀？
杜海柱明確表示，前列腺癌早期並無特定小便症狀，小便後滴尿並非判斷是否患癌的可靠指標，建議有相關症狀者應尋求專業診斷。
6. 迷思三：番茄有助預防前列腺癌？
正如上面所說，蕃茄含有豐富的番茄紅素，已有研究證明它能夠降低前列腺癌的風險。然而，目前並沒有一級證據或隨機對照試驗能夠確定番茄紅素對預防前列腺癌的效果。因此，雖然多吃蔬菜和水果對健康有益，但不能單純依賴番茄來預防前列腺癌。
7. 如何診斷前列腺癌？PSA測試應多久做一次？
杜海柱建議，PSA檢測是評估前列腺癌風險的重要工具，檢測頻率視個人風險而定：
- 一般男性：若首次檢測正常，且無家族遺傳史，通常每2至3年檢查一次。
- 高危男性：如有家族遺傳史，建議從40歲起每年檢測一次。
前列腺癌的早期症狀是什麼？
前列腺癌早期通常沒有特定的症狀。一些患者可能根本沒有任何症狀，另一些則可能同時患有前列腺增生，這會導致尿道梗阻，出現排尿困難、尿頻、尿急等問題。單憑排尿症狀無法判斷是否患上前列腺癌，因此當出現小便問題時，建議尋求醫生檢查，並進行前列腺特殊抗原（PSA）檢查來評估風險。
哪些男士容易患上前列腺癌？
年齡是主要的風險因素，通常60歲以上的男士風險較高。另外，若家族中有前列腺癌病史，特別是年輕時就患病的直系親屬，患癌風險會顯著增加，可能達到二至三倍。超重或肥胖的男士也面臨較高的風險。
哪些因素或生活習慣會增加前列腺癌風險？
較少運動以及超重或肥胖會增加前列腺癌的風險，特別是晚期前列腺癌的風險。保持適度的中等強度運動有助於降低風險。此外，過多攝取飽和脂肪會增加風險，而攝取豐富蕃茄紅素的食物（如蕃茄、杏、西瓜等）有助於降低風險。研究亦顯示，增加大豆黃酮的攝入（如豆腐、毛豆等）有可能降低患癌的風險。